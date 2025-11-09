Thời sự Hoàn thành xây dựng, vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Nghệ An trong tháng 9 Sau 3 năm triển khai Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số, đến nay đã hoàn thành 11/11 mục tiêu về chính quyền số, 5/6 mục tiêu về kinh tế số và 3/3 mục tiêu về xã hội số.

Ngày 5/8/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Sau 3 năm triển khai đã đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, chính quyền số là nhóm nhiệm vụ được triển khai mạnh mẽ, có hiệu quả, đóng vai trò dẫn dắt hai nhóm kinh tế số và xã hội số.

Công chức ngành Nông nghiệp và Môi trường nghệ An tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn người dân thực hiện số hóa trên các hồ sơ, tài liệu giấy liên quan để chuyển đổi hồ sơ điện tử. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Các lĩnh vực ưu tiên được triển khai khá hiệu quả: Y tế, giáo dục, công thương, nông nghiệp và môi trường, văn hóa và du lịch, nội vụ, cải cách hành chính, kinh tế số, công dân số như hoạt động tổ công nghệ số cộng đồng, các tiện ích số phục vụ người dân như VNeID, VssID, y tế số, giáo dục số...

Thể chế số được từng bước hoàn thiện. Nhân lực số được quan tâm với 100% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo về chuyển đổi số; người dân được phổ cập kỹ năng số qua nhiều kênh.

Hạ tầng số được đầu tư mạnh mẽ. 99,74% dân số được phủ sóng di động; 68% hộ gia đình được kết nối Internet cáp quang; 5G được phủ sóng tại 100% phường, xã TP. Vĩnh (cũ) và trung tâm các huyện/thị (cũ).

Các nền tảng số được triển khai đầu tư bài bản, đúng định hướng của Trung ương, bảo đảm vận hành ổn định, linh hoạt, kinh phí đầu tư hợp lý. Tỉnh cũng triển khai hiệu quả, thuộc nhóm đứng đầu cả nước về triển khai Đề án 06/CP.

Mặc dù kinh tế số Nghệ An chưa đạt mục tiêu đề ra, tuy nhiên, đã có sự phát triển đều qua các năm. Đặc biệt, ước tính tỷ trọng kinh tế số/GRDP tỉnh Nghệ An năm 2024 đạt 9,05%, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ và đứng thứ 15/63 tỉnh, thành (cũ).

Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đang được các cấp ủy Đảng ở Nghệ An xác định là một trong các khâu đột phá quan trọng trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Mai Hoa

An toàn thông tin được bảo đảm với các kết quả nổi bật. Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Mặt trận có chuyển biến tích cực.

Đặc biệt là sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Tổng số nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2025 trong kế hoạch là 43 nhiệm vụ và đến nay đã có 7 nhiệm vụ hoàn thành, 8 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên và 16 nhiệm vụ đang được triển khai.

Tuy nhiên, nhân lực số vẫn còn yếu và thiếu, nhất là trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Hạ tầng số vùng sâu, vùng xa vẫn còn mỏng, chưa vững chắc trong các tình huống thiên tai phổ biến.

Cơ sở dữ liệu chưa được xây dựng bài bản, còn manh mún, thiếu chuẩn hóa, liên thông. Nhiều cơ sở dữ liệu chưa bảo đảm “đúng – đủ - sạch - sống”.

Các nền tảng số vẫn chưa liên thông ổn định, nhất là các hệ thống phục vụ người dân, doanh nghiệp. An toàn thông tin, an ninh mạng, tội phạm công nghệ cao vẫn diễn biến phức tạp. Các dịch vụ đô thị thông minh chưa triển khai có hiệu quả.

Ngành Y tế đã và đang tích cực triển khai chuyển đổi số mang lại tiện ích cho người bệnh. Ảnh: Thành Chung

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung yêu cầu trong thời gian tới tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09, gắn chặt với thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. HĐND tỉnh tiếp tục nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách tạo môi trường thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương rà soát, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật; phát triển hạ tầng, nền tảng dữ liệu, nhân lực số; tập trung số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu trọng điểm; tăng cường an toàn, an ninh mạng.

Đẩy mạnh đào tạo, thu hút nguồn nhân lực; xây dựng, vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh IOC tỉnh đáp ứng tiến độ trong tháng 9 phải hoàn thành; tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực cho Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.