Hoạt động chúc mừng các Giáo xứ, giáo hạt nhân lễ Giáng sinh

* Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đến thăm, chúc mừng đồng bào công giáo tại Giáo xứ Bố Sơn và Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật, mồ côi thuộc Giáo xứ Bố Sơn, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc; Giáo xứ Đại Yên xã Đồng Thành và Giáo xứ Trung Hòa xã Thanh Hòa huyện Thanh Chương; Giáo xứ Sơn La xã Xuân Sơn và Giáo xứ Bột Đà xã Đà Sơn huyện Đô Lương; Giáo hạt Bảo Nham xã Bảo Thành, Giáo xứ Ngọc Long xã Công Thành và Giáo xứ Kẻ Dừa xã Thọ Thành huyện Yên Thành.

Thượng tá Thái Đức Hạnh - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng hoa chúc mừng lễ Giáng sinh tại Giáo xứ Bố Sơn xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc

Tại các nơi đến thăm, Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tặng hoa, chúc mừng các Giám mục, Linh mục bà con giáo dân trong các họ đạo hưởng mùa giáng sinh vui vẻ, đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, "kính Chúa yêu nước"; đón một mùa Giáng sinh an lành, chăm lo xây dựng gia đình, quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. Đồng thời gửi lời cảm ơn các Giám mục và các linh mục, bà con giáo dân thời gian qua đã tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.