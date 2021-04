Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố danh sách 23 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nghệ An có 23 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 5 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh để bầu 13 đại biểu, trong đó số đại biểu cư trú và làm việc tại Nghệ An là 7 người, số đại biểu do Trung ương giới thiệu là 6 người.