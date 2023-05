Hội Đồng hương Nghệ An tại Nga đặt hoa trước Tượng đài Bác Hồ ở Mockva

(Baonghean.vn) - Chiều 19/5, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, tỉnh Nghệ An phối hợp với các tỉnh Bình Phước, Bình Dương tổ chức lễ trao tặng bộ đàn đá và trao hỗ trợ kinh phí làm nhà cho hộ nghèo tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Chiều 19/5, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Nghệ An được bổ nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An.