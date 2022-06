Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến về xây dựng 428 trụ sở Công an cấp xã

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh, tại cuộc họp thẩm tra, Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ngành làm rõ nguồn lực đảm bảo xây dựng mới, nâng cấp 428 trụ sở Công an xã trên phạm vi toàn tỉnh.

Cuộc họp do ông Phạm Thành Chung - Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì. Tham gia cuộc thẩm tra có ông Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và một số sở, ban, ngành liên quan.

Thẩm tra dự thảo nghị quyết thông qua Đề án xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2030, các thành viên tham gia dự họp khẳng định tính cần thiết của việc ban hành nghị quyết này.

Mặc dù việc đưa công an chính quy về cơ sở đã được thực hiện trong một thời gian, hiệu quả hoạt động của lực lượng này đã được khẳng định, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở từng địa bàn; tuy nhiên điều kiện, trụ sở làm việc của Công an xã còn nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, vấn đề được nhiều thành viên băn khoăn về phạm vi, đối tượng áp dụng của đề án chỉ dành cho Công an xã, thị trấn mà chưa đề cập đến Công an phường.

Trong khi đó, hiện nay, tốc độ đô thị hoá diễn ra nhanh, cùng với chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã đang tiếp tục được triển khai thì đơn vị hành chính thị trấn và xã có thể lên phường. Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo dự thảo nghị quyết cần xem xét, điều chỉnh.

Nhiều ý kiến cũng quan tâm về nguồn lực để đảm bảo thực hiện đề án khi Nghệ An có số đơn vị hành chính cấp xã lớn, đồng nghĩa số lượng trụ sở Công an xã cần xây dựng mới và nâng cấp, sửa chữa lớn với tổng 428 trụ sở và tổng kinh phí đầu tư thực hiện đề án khoảng hơn 1.826 tỷ đồng.

Mặt khác, nếu quy định “cứng” về diện tích của trụ sở Công an xã với 500 m2 là chưa phù hợp mà cần linh hoạt, bởi thực tiễn ở một số địa phương, nhất là miền núi, đô thị, để tìm được mặt bằng diện tích này xây dựng trụ sở vô cùng khó khăn.

Cũng trong sáng nay, Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thẩm tra báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Vấn đề được nhiều ý kiến quan tâm đề xuất Công an tỉnh cần phân tích, làm rõ các nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến các tội phạm và vi phạm pháp luật để có giải pháp khắc phục; phát huy vai trò công an xã trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; có giải pháp cảnh báo các tội phạm, vi phạm pháp luật để người dân biết và cảnh giác.

Thời gian còn lại của cuộc họp, Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 18 về hỗ trợ kinh phí cho công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh đã được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành năm 2018.

Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo là Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiếp thu, bổ sung làm rõ căn cứ, sự cần thiết phải hỗ trợ trong dự thảo; đồng thời rà soát, chỉnh sửa một số câu chữ để đảm bảo chính xác.

Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng thẩm tra báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh về công tác của ngành 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.