Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tỉnh Nghệ An kỷ niệm 20 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Sáng 4/12, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình giao lưu kỷ niệm Quốc khánh Thái Lan và 20 năm thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An.

Dự buổi lễ có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng ông Nguyễn Lân Trung - Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam ở nước ngoài; ông Tạ Quang Ngọc - Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan.

Việt Nam và Thái Lan là hai nước láng giềng ở Đông Nam Á. Sự gần gũi về địa lý, tương đồng về văn hóa, điều kiện tự nhiên cũng như hoàn cảnh kinh tế là những tiền đề thuận lợi góp phần giúp quan hệ Việt Nam - Thái Lan sớm hình thành trong lịch sử.

Trong thời kỳ đấu tranh chống thực dân xâm lược, nhiều nhà hoạt động yêu nước Việt Nam trước năm 1945 và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn Thái Lan làm một trong những địa bàn hoạt động cách mạng.

Trong thời gian hoạt động ở Thái Lan (1928 -1929), Bác Hồ đã để lại những dấu ấn hết sức sâu sắc trong cộng đồng bà con Việt kiều, được người dân Thái Lan và chính quyền địa phương rất cảm phục, kính trọng.

Bác Hồ đã đặt nền móng vững chắc cho mối quan hệ hữu nghị lâu dài giữa Việt Nam và Thái Lan. Hiện nay tại Thái Lan đã có 3 khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại 3 tỉnh Phi Chít, U đon Tha-ni và Nakhon Phanom khang trang và tôn kính, trở thành những điểm du lịch lịch sử hấp dẫn.

Cộng đồng người Việt Nam ở Thái Lan đã nỗ lực vượt qua khó khăn cùng người dân nước bạn phát triển sản xuất, xây dựng cuộc sống mới; trong số đó có hàng vạn người hồi hương tham gia xây dựng quê hương, chống đế quốc Mỹ, góp phần thống nhất đất nước trong những năm 1960-1964 theo tiếng gọi của Bác Hồ kính yêu. Cộng đồng người Việt ở Thái Lan còn là cầu nối văn hóa, thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Thái Lan.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An được thành lập từ ngày 28/2/2002 với sự tham gia tình nguyện của hàng trăm hội viên mà trong đó nòng cốt là những người đã từng một thời sinh ra, trưởng thành, hoạt động yêu nước trên đất nước Thái Lan.

Từ ngày thành lập đến nay, trải qua 20 năm hoạt động, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An đã có nhiều hoạt động thiết thực như thiết lập và trao đổi thông tin với các đối tác Thái Lan, với bà con Việt kiều đang sinh sống, làm ăn tại Thái Lan; tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị nhân các ngày lễ lớn của hai nước Việt Nam - Thái Lan.

Cùng đó, tham gia làm cầu nối, đầu mối cho các hoạt động về văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại, hợp tác đầu tư giữa Nghệ An với các đối tác Thái Lan; mở lớp học tiếng Thái Lan, tham gia các hoạt động từ thiện, thăm hỏi động viên giữa các hội viên,…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh: Những năm gần đây, Việt Nam và Thái Lan thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao, thúc đẩy mối quan hệ kinh tế - thương mại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu, hợp tác song phương trên các lĩnh vực như: Kinh tế, an ninh quốc phòng, văn hóa, du lịch, giáo dục và đào tạo… đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

Trong những năm qua, với vị trí là tỉnh lớn trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ, Nghệ An đã tích cực triển khai có hiệu quả các Biên bản Hội nghị thường niên góp phần thúc đẩy các hoạt động hợp tác với các tỉnh Đông Bắc Thái Lan đi vào chiều sâu.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định, kết quả những hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An trong 20 năm qua góp phần tích cực tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, tăng cường tình hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Nghệ An với nhân dân Thái Lan.

Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu biểu dương những thành tích xuất sắc đã đạt được trong 20 năm qua của Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An.

Đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng, Hội sẽ phát huy những kết quả đó trong thời gian tới để góp phần tích cực thực hiện đường lối đối ngoại nhân dân của Đảng và Nhà nước, tăng cường hợp tác toàn diện giữa nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân Nghệ An nói riêng với nhân dân Thái Lan.

Các đại biểu dự lễ đã ôn lại những kỷ niệm, những dấu ấn, những kết quả đạt được trong chặng đường 20 năm qua của Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An.

Hội cũng đặt quyết tâm thực hiện tốt đường lối đối ngoại nhân dân của Đảng và Nhà nước, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An, để góp phần tăng cường tình hữu nghị và hợp tác toàn diện mang tầm chiến lược giữa hai nước Việt Nam - Thái Lan.

Ghi nhận kết quả đạt được của Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tặng bức trướng: Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An: Đoàn kết, hữu nghị hợp tác cùng phát triển; Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tặng bức trướng "Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An: 20 năm xây dựng và phát triển".

UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An giai đoạn 2002 - 2022, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

Dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An tặng Giấy khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất trong công tác đối ngoại nhân dân.