Kinh tế Hội thảo hợp tác giữa doanh nghiệp và cơ sở giáo dục tại Nghệ An

Sáng 11/10, Trường Đại học Nghệ An và Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam phối hợp tổ chức Hội thảo và ký kết hợp tác tuyển dụng giữa doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và Trường Đại học Nghệ An.

Dự hội thảo có Tiến sĩ Nguyễn Đình Tường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Nghệ An; đại diện Ban Giám hiệu và các phòng, khoa trường, tập thể giáo viên và sinh viên.

Cùng dự có đại diện các phòng, ban thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam; các chuyên gia, nhà tuyển dụng và doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động.

TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ An phát biểu khai mạc. Ảnh: Nguyễn Hải

Phát biểu chào mừng, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ An nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của trường là đào tạo, cung cấp nhân lực chất lượng cao cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tỉnh nhà. Chính vì vậy, mục tiêu của trường không chỉ chú trọng đào tạo, đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực mà còn rèn luyện kỹ năng đáp ứng các tiêu chí của nhà tuyển dụng và nhu cầu thị trường.

Để nâng cao chất lượng đào tạo, cùng với trang bị kiến thức, những năm gần đây, trường còn hợp tác, mời các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng về thỉnh giảng tại trường nhằm bổ sung kiến thức thực tiễn và định hướng kỹ năng hành nghề cho học sinh, sinh viên.

Đại diện các đơn vị, doanh nghiệp tuyển dụng và đông đảo sinh viên dự hội thảo. Ảnh: Nguyễn Hải

Tham gia hội thảo, đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam thông tin một số nét về thu hút đầu tư FDI vào địa bàn tỉnh, trong 3 năm liên tục, Nghệ An là 1 trong 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước, tổng số vốn đầu tư lũy kế đến thời điểm này đạt 6,5 tỷ USD.

Hiện các KCN sử dụng gần 60 ngàn lao động và sắp tới nhu cầu tuyển dụng lao động mới lên tới 100 ngàn lao động nên cơ hội việc làm cho các em là rất lớn.

Đại diện Phòng Quản lý doanh nghiệp và Lao động, Khu kinh tế Đông Nam phát biểu. Ảnh: Nguyễn Hải

Khu kinh tế Đông Nam đánh giá cao sự chủ động của nhà trường trong việc tổ chức hội thảo kết nối, tạo việc làm cho các em. Đây là hoạt động thể hiện sự chủ động của nhà trường trong việc xây dựng mối liên kết giữa “3 nhà” gồm nhà trường - nhà doanh nghiệp và Nhà nước để đào tạo, kết nối tìm kiếm việc làm cho sinh viên, người lao động. Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam cam kết phối hợp chặt chẽ với nhà trường để thúc đẩy mối liên kết này.

Tại hội thảo, các chuyên gia, doanh nghiệp và nhà tuyển dụng đã báo cáo các chuyên đề nêu thực trạng ngành công nghệ thông tin, cơ hội và thách thức; giải pháp thúc đẩy sự hợp tác toàn diện giữa Trường Đại học Nghệ An và Tập đoàn I.P.A; hiện trạng nhân lực ngành Thú y và lộ trình bồi dưỡng kỹ năng sinh viên ngành Thú y đáp ứng vị trí việc làm; tham luận về chương trình đào tạo có sự tham gia của doanh nghiệp; thực trạng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giữa nhà trường và doanh nghiệp; những hạn chế, bất cập của đội ngũ nhân lực trẻ…

Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen là 1 trong 5 doanh nghiệp đối tác ký kết. Ảnh: Nguyễn Hải

Trên cơ sở các ý kiến tham luận và đề xuất của các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, đại diện Ban tổ chức hội thảo sẽ tiếp thu, từng bước điều chỉnh hoàn thiện giáo trình đào tạo cho phù hợp; đồng thời, trình cấp có thẩm quyền có chính sách hỗ trợ khuyến khích sinh viên, học sinh tham gia các chương trình học tập, thực tập trong thời gian tới.

Các doanh nghiệp, nhà tài trợ trao quỹ học bổng cho Trường Đại học Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Ban Giám hiệu Trường Đại học Nghệ An tặng hoa chúc mừng, tri ân các doanh nghiệp, nhà tài trợ. Ảnh: Nguyễn Hải

Tại hội thảo, Trường Đại học Nghệ An đã ký kết biên bản hợp tác với 5 doanh nghiệp đối tác đào tạo tuyển dụng. Về phía các doanh nghiệp, nhà tài trợ cũng trao các quỹ học bổng, khuyến học cho nhà trường với tổng giá trị 950 triệu đồng./.