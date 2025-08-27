Khỏe & Đẹp Hôm nay ăn gì? Những món ngon từ rau hẹ mùa thu Hôm nay ăn gì? Rau hẹ vào mùa vừa giòn ngọt vừa thơm nồng, không chỉ bổ dưỡng mà còn dễ chế biến thành những món ngon khó cưỡng.

Hẹ là loại rau gia vị quen thuộc trong căn bếp Việt. Không chỉ nổi bật bởi mùi thơm cay nồng đặc trưng, rau hẹ còn là “kho dinh dưỡng” tốt cho sức khỏe. Cả lá hẹ, hoa hẹ lẫn củ hẹ đều chứa nhiều vitamin A, C, nhóm B, cùng các khoáng chất như canxi, sắt, phốt pho và chất xơ.

Đông y ghi nhận hẹ có tác dụng bổ gan, dưỡng huyết, làm ấm cơ thể, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa và kháng khuẩn. Thành phần sulfide tạo mùi thơm của hẹ còn giúp thông khí gan, giảm cholesterol và bảo vệ hệ tim mạch. Ăn hẹ thường xuyên có thể giúp dưỡng nhan, sáng mắt, làm ẩm phổi, hạn chế cảm cúm và hen suyễn, đặc biệt hữu ích trong mùa thu đông.

Mùa hoa hẹ chỉ kéo dài khoảng 10 ngày, khi nụ hoa căng mọng, cuống non giòn và hương thơm tươi mát. Đây là thời điểm lý tưởng để chế biến thành những món ăn ngon vừa bổ dưỡng vừa đưa cơm. Dưới đây là hai món ngon gợi ý:

1. Dưa chuột muối với hoa hẹ



Sự kết hợp giữa dưa chuột giòn mát và hoa hẹ thơm nồng tạo nên món ăn giải ngán tuyệt vời. Dưa chuột sau khi cắt sợi được trộn với muối, tỏi, gừng và hoa hẹ, thêm chút rượu để dậy hương, rồi muối chua nhẹ trong lọ thủy tinh. Sau 1–2 ngày, món ăn có vị giòn, mặn dịu, thoang thoảng mùi hẹ, ăn kèm cơm trắng hay cháo đều hợp.



2. Trứng rán xào hoa hẹ



Trứng gà được đánh bông với chút rượu nấu ăn, rán vàng xốp rồi xào nhanh với hoa hẹ non trên lửa lớn. Món ăn có vị béo mềm của trứng, quyện cùng hương thơm nồng và độ giòn tươi của hẹ, cực kỳ hao cơm.



Không chỉ ngon, rau hẹ còn là bài thuốc quý trong ẩm thực. Nếu biết tận dụng mùa hoa hẹ ngắn ngủi, bạn sẽ vừa được thưởng thức món ngon, vừa bổ sung dưỡng chất giúp cơ thể khỏe mạnh suốt mùa thu.