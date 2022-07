Hơn 200 học sinh thành phố Vinh tham dự trại hè 'Nhớ Bác - hành trình tri ân'

Để đảm bảo an toàn và thuận lợi khi lái xe di chuyển qua trạm thu phí không dừng ETC, bên cạnh việc kiểm tra tài khoản thẻ, việc tuân thủ các quy tắc, kỹ năng lái xe cũng hết sức cần thiết.

(Baonghean.vn) - Thực tiễn cách mạng Việt Nam ghi lại nhiều tấm gương chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

(Baonghean.vn) - Quyết định số 766 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022 thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội, kết án phạt tù. Đây là chính sách khoan hồng đặc biệt nhằm giúp người lầm lỗi có cơ hội sớm trở về đoàn tụ với gia đình và xã hội để làm lại cuộc đời. Trại Tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đang khẩn trương làm tốt công tác chuẩn bị cho đợt đặc xá năm nay.

(Baonghean.vn) - Những năm qua, tình hình hoạt động tội phạm mua, bán người trên thế giới và trong khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp với tính chất, phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi. Tại Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng, hoạt động tội phạm mua, bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em vẫn là thực trạng nhức nhối, trực tiếp xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự xã hội.

Từ mâu thuẫn trong đời sống hàng ngày, lời qua tiếng lại và cãi vã nhau, một đối tượng tại huyện Tân Yên (Bắc Giang) đã sinh lòng oán hận và 2 lần tìm cách giết bác ruột của mình. Vụ việc vừa được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an huyện Tân Yên điều tra làm rõ.

(Baonghean.vn) - Chiều 29/7, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban 6 tháng đầu năm 2022 về tình hình, kết quả thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.