Xã hội Lan tỏa yêu thương ở trại hè dành cho trẻ mồ côi Lần đầu tiên, một chương trình trại hè hoàn toàn miễn phí cho 200 trẻ mồ côi là con đoàn viên, người lao động được tổ chức tại Nghệ An. Ở chương trình đó, sự mất mát, khuyết thiếu của những đứa trẻ đã được gọi tên, được vỗ về, được chữa lành bởi tình thương của những người hoàn toàn xa lạ…

“Con thấy mình may mắn…”

“Mẹ à, đây là lần đầu tiên con viết thư cho mẹ. Cũng đã hơn 4 năm rồi mẹ nhỉ, hơn 4 năm con vắng đi sự yêu thương của bố. Trong thời gian đó, mẹ vừa phải là một người bố, vừa phải là một người mẹ, trong khi mẹ cũng chịu đựng nỗi đau mất đi người yêu thương mẹ nhất… Có một lần, khi nắm bàn tay mẹ, con nhận ra những vết chai sạn - đó cũng là lần nắm tay đầu tiên, sau 4 năm ngày bố mất. Mẹ đã ôm con vào lòng và khóc rất to, hai mẹ con nắm tay nhau kể về bố... Mẹ à, mẹ cho con gửi lời xin lỗi tới mẹ, vì những lần con cãi lại mẹ, những lần không giúp mẹ làm việc nhà, lần mẹ tai nạn nhưng con vẫn bỏ đi chơi với bạn… Vậy mà mẹ không trách móc gì con…”.

Những chia sẻ xúc động của mẹ và con khi đọc thư tay tại sự kiện lễ bế mạc trại hè "Kết nối yêu thương" năm 2024. Ảnh: Diệp Thanh

“… Cha à, biết làm sao khi con không thể nhìn thấy cha được nữa, con nhớ cha nhiều lắm! Nhiều đêm con tủi thân, con buồn, con khóc đến tức ngực, nghẹn cổ vì con ghen tị. Con ghen tị với những bạn được bố đưa đón đi học, được bố chở đi chơi… Còn con… Cha biết không, lúc đó con chỉ ước có cha bên cạnh ôm con, vỗ về con và nói lời yêu thương. Cha ạ, bây giờ con lại nghĩ rằng, con vẫn may mắn hơn so với nhiều bạn, con được sống chung với cha 5 năm. Đó chính là động lực lớn nhất trong đời con… Cha yên tâm nhé, con gái hứa với cha, con sẽ luôn nỗ lực cố gắng từng ngày. Ở bên kia, cha hãy yên tâm an nghỉ, cha nhé. Con gái yêu cha nhiều lắm!”.

Đây là trích đoạn 2 trong hơn 200 bức thư gửi cha, mẹ của các em học sinh tại trại hè “Kết nối yêu thương” năm 2024 do Nhà Văn hoá Lao động tỉnh phối hợp với Hệ thống giáo dục Khai Minh Đức tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh. Ở trại hè đặc biệt đó, người ta có thể dễ dàng tìm thấy những hoàn cảnh rất đặc biệt và những đứa trẻ rất đặc biệt. Các con đã bước vào trại hè với tâm lý rụt rè, mặc cảm và trở về với chung một niềm tin: Con thấy mình may mắn hơn nhiều bạn nhỏ khác, may mắn khi được làm con của bố, mẹ…

Hầu như tất cả những người tham gia sự kiện lễ bế mạc đều không giấu được xúc động khi lắng nghe chia sẻ của các con về bố, mẹ. Ảnh: Diệp Thanh

Vương Trà My (11 tuổi, Diễn Châu) là một đứa trẻ như vậy. Bố Trà My mất cách đây 7 năm, khi Trà My mới được 4 tuổi. Lúc đó chị gái của My mới được 8 tuổi, và 2 em trai sinh đôi của My mới chập chững biết đi. Sự ra đi của bố khiến gánh nặng cả gia đình đổ ập xuống đôi vai gầy của mẹ My - chị Phạm Thị Hải, một công nhân may của Công ty TNHH Wooin Vina. Nhớ lại những ngày thăng trầm bão tố, giọng chị Hải như nghẹn lại: “Trà My vốn rất quấn bố nên khi bố mất, cháu nhớ bố vô cùng. Từ một đứa bé mũm mĩm, My trở nên ốm yếu, gầy teo tóp. Là đứa trẻ tình cảm, My dần trở nên ít nói, gương mặt lúc nào cũng buồn, nhút nhát, sợ hãi. Cho đến bây giờ, mỗi lần khóc, My cũng chỉ gọi ba chứ không bao giờ gọi mẹ…”.

Trà My (ở giữa) cùng mẹ, chị gái và 2 em trai. Ảnh: NVCC

Dù không gọi mẹ, ít khi tâm sự với mẹ, nhưng Trà My thương mẹ lắm. Chị gái lớp 9 vừa học, vừa làm để kiếm tiền phụ mẹ nuôi em, mẹ đi làm ca kíp từ sáng tinh mơ đến tối mịt mới về, một mình My ở nhà nấu nướng, giặt giũ, tắm cho 2 em trai... Thương con gái, khi nhận được thông tin về trại hè “Kết nối yêu thương”, chị Hải đã đăng ký cho Trà My tham gia.

“Trở về từ 2 ngày trại hè, sau lần đầu tiên xa nhà này, My đã thay đổi rất nhiều. Con vui tươi hơn, trò chuyện cởi mở, tự tin hơn, chủ động tâm sự với mẹ về chuyến đi, những thầy, cô giáo và bạn bè ở trại hè, những suy nghĩ của bản thân… Số tiền, sữa, bánh được Liên đoàn Lao động huyện Diễn Châu hỗ trợ thêm, con để dành ra để chia cho 2 em, còn lại đưa cho mẹ để mua sách vở” - chị Hải thổ lộ.

Các trại sinh viết thư về cho bố, mẹ sau trong thời gian tham gia trại hè. Ảnh: Tuyết Anh

Cùng cảm xúc bất ngờ, tự hào về những thay đổi của con, chị Nguyễn Thị Hòa - đoàn viên công đoàn Trường Tiểu học Châu Khê - Con Cuông nghẹn ngào: “Mồ côi bố từ nhỏ, con trai Hải Đăng của tôi thường tự ti, mặc cảm về hoàn cảnh gia đình. Cộng với những thay đổi tâm sinh lý lứa tuổi dậy thì, con có xu hướng xa cách với mọi người hơn, ít trò chuyện với mẹ, chán học. Sau khi tham gia trại hè, dù chỉ 2 ngày thôi, con như trở thành một đứa trẻ khác. Con tự giác làm việc nhà, gửi thư cho mẹ, chủ động tâm sự và lên kế hoạch học tập… Tôi đã rất xúc động”.

Những mẩu cảm xúc được ghi chép ở trên chỉ là một phần rất nhỏ sau trại hè đặc biệt. Còn nhiều lắm những tâm tư, thổ lộ không thể gói thành lời ở sự kiện gắn kết yêu thương này.

“ Diễn ra trong 2 ngày với sự tham gia của 200 trẻ mồ côi là con của đoàn viên, người lao động trên toàn tỉnh, trại hè "Kết nối yêu thương” năm 2024 được tổ chức với chuỗi hoạt động trải nghiệm bổ ích như nghe giảng ý nghĩa 5 điều Bác Hồ dạy, kỹ năng chăm sóc bản thân và mọi người, kỹ năng chuẩn bị bữa ăn, học về lòng biết ơn, viết thư cho người thân, học điều lệnh, thi tài năng, nhảy dân vũ… Qua đây, các con được giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tôn vinh lối sống đẹp, nâng cao khả năng nhận thức và cảm quan về cuộc sống, tạo động lực để trẻ vượt lên hoàn cảnh.

Một gia đình lớn

Là một sự kiện vui, nhưng trại hè “Kết nối yêu thương” năm 2024 lại lấy đi rất nhiều nước mắt của những người tham dự, từ những đứa trẻ đến những tình nguyện viên, từ những thầy cô đến các phụ huynh, từ những cán bộ công đoàn đến những người xa lạ. Ý nghĩa nhân văn và cảm xúc đẹp đẽ của chương trình đã kết nối tất cả những gia đình nhỏ để làm nên một gia đình lớn.

200 trại sinh trại hè "Kết nối yêu thương" năm 2024 dâng hoa và báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuyết Anh

Tự nhận mình là một bà mẹ kiệm lời, ít khi bày tỏ cảm xúc, chị Nguyễn Thị Diễn (Thư viện tỉnh Nghệ An) đã không giấu được cảm xúc khi trực tiếp tham gia lễ bế mạc trại hè cùng con. “Tôi đã khóc gần như suốt chương trình, vì thương các cháu, thương con và vì xúc động, biết ơn ban tổ chức. Là một bà mẹ có con tham gia chương trình, đại diện cho một gia đình nhỏ trong một tập thể 200 gia đình lớn, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tổ chức công đoàn, đến những người đã làm nên trại hè này. Mong sao trong tương lai sẽ có thật nhiều hoạt động như vậy để thêm nhiều bạn nhỏ được yêu thương, vỗ về, thêm nhiều gia đình được hàn gắn, nâng đỡ…”.

200 trại sinh được chia làm 10 gia đình nhỏ với 10 chủ đề khác nhau. Ảnh: Tuyết Anh Tình yêu quê hương, đất nước, gia đình được vun bồi trong từng hoạt động. Ảnh: Tuyết Anh Với nhiều bạn nhỏ, đây là lần đầu tiên xa nhà, tham gia trại hè và thực hành tự lập. Ảnh: Tuyết Anh

Chị Nguyễn Thị Hoà trải lòng: “Nếu không có tổ chức công đoàn, có lẽ tôi đã gục ngã cách đây 4 năm bởi trầm cảm. Công đoàn cơ quan và công đoàn huyện đã thăm hỏi, động viên, túc trực bên tôi thường xuyên dù không ruột rà, máu mủ. Những yêu thương đó đã giữ tôi ở lại, giữ mẹ cho các con tôi. Và bây giờ, một lần nữa, vào đúng thời điểm tôi cần nhất, tổ chức công đoàn với trại hè “kết nối yêu thương” đã đưa con trai tôi trở lại hành trình mà cháu cần phải bước tiếp”.

Để có được thành công của trại hè, có được sự tham gia của những em nhỏ, có được sự an toàn, chu đáo trong suốt hành trình, không thể không nhắc đến những cán bộ công đoàn áo xanh cấp trên cơ sở. Họ phải vận động, thuyết phục từng gia đình để con tham gia, đồng hành với các con suốt 2 ngày, cập nhật thông tin liên tục và duy trì kết nối với tất cả các gia đình 24/7…

Trại hè là hoạt động ý nghĩa, nhân văn của tổ chức công đoàn và các đơn vị đồng hành dành cho con đoàn viên, người lao động. Ảnh: Diệp Thanh

Chị Nguyễn Thị Liên - Cán bộ công đoàn huyện Diễn Châu cho biết: “Đoàn chúng tôi 17 bạn nhỏ, đông nhất tỉnh. Quá trình dẫn các con đi có rất nhiều phát sinh cần phải kiểm soát. Từ việc cơ sở không cung cấp đủ thông tin đến việc phụ huynh lo lắng thái quá, từ việc các con say xe đến thất lạc đồ, nhớ mẹ… Mệt nhưng mà vui. Trại hè không chỉ là cơ hội trưởng thành của các con mà còn là cơ hội “trưởng thành” của cả bố mẹ. Mong sao những chương trình này có thể tổ chức ở quy mô cấp huyện để thêm nhiều gia đình được tham gia. Nếu được vậy, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ hết mình”.

“Lần đầu tiên phối hợp tổ chức, hơn 150 thầy cô giáo, tình nguyện viên trên cả nước đã tụ hội về Nghệ An để làm nên một sự kiện đầy ắp kỷ niệm. Chứng kiến các em phá “vỏ kén” để kết nối vui vẻ cùng nhau, đọc những dòng thư tràn đầy cảm xúc của các em, những nhắn nhủ yêu thương và cảm ơn của các bậc phụ huynh trong các nhóm gia đình, những người làm chương trình chúng tôi hạnh phúc vô cùng. Thật sự biết ơn các bố mẹ, các con đã tin tưởng tham gia chương trình để chúng tôi có cơ hội được kết nối yêu thương” - anh Nguyễn Đức Thụ, Giám đốc Nhà văn hóa Lao động tỉnh chia sẻ.

Đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao quà cho các trại sinh. Ảnh: Diệp Thanh

Phát biểu trong lễ bế mạc, Tiến sĩ Phan Trung Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trưởng Ban điều hành Hệ thống giáo dục Khai Minh Đức xúc động nói: "Chứng kiến những trăn trở, tâm huyết, sự chăm lo, chu đáo của những cán bộ công đoàn Nghệ An cho chương trình này, tôi ngưỡng mộ và biết ơn vô cùng. Những gì họ làm được hôm nay chắc chắn sẽ đưa lại những trái ngọt cho mai sau, cho thế hệ tương lai của đất nước..."./.