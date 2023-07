Hơn 300 con em công nhân viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Vinh tham gia trại hè 'Nhớ ơn nguồn cội'

(Baonghean.vn) - Xác định tầm quan trọng của công tác phối hợp giữa Công đoàn và chuyên môn, các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức Nghệ An đã đẩy mạnh công tác phối hợp để góp phần hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, tổ chức hiệu quả phong trào và hoạt động công đoàn.

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm hướng tới Đại hội Công đoàn Viên chức Nghệ An khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028, các công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh đã có nhiều công trình, phần việc ý nghĩa nhằm nâng cao hoạt động chuyên môn và chăm lo lợi ích cho người lao động.

(Baonghean.vn) - Sau 2 năm ban hành, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” đã tác động mạnh mẽ đến từng đoàn viên, từng hoạt động ở tất cả các cấp Công đoàn Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Câu hỏi: Tôi được công ty điều chuyển sang công việc khác so với công việc ghi trong hợp đồng. Nếu tôi không đồng ý tạm thời làm công việc khác so với hợp đồng lao động quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 1 năm thì công ty phải trả lương ngừng việc như thế nào?

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều góp ý quan trọng về công tác chuẩn bị Đại hội điểm Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

(Baonghean.vn) - 6 tháng đầu năm 2023, các cấp Công đoàn Nghệ An đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khắc phục khó khăn để hoàn thành cơ bản những chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

(Baonghean.vn) - Hội nghị đã thống nhất giới thiệu 17 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Nghệ An và 6 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Nghệ An khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

(Baonghean.vn) - Chiều 1/6, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố và đón nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu” năm 2022.

(Baonghean.vn) - Chiều 30/5, Công đoàn Viên chức Nghệ An tổ chức tặng quà đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn nhân Tháng Công nhân năm 2023.

(Baonghean.vn) - Chiều 19/5, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Nghệ An được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An.