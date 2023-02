Họp báo phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3

Tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, lần thứ 2, năm 2022 tỉnh Nghệ An có gần 1.300 bài viết tham gia Cuộc thi, có 2 tác phẩm đạt Giải C; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An được Trung ương tặng Bằng khen là 01 trong 15 đơn vị xuất sắc trong toàn quốc triển khai có chất lượng, hiệu quả cuộc thi.