Xây dựng Đảng Củng cố niềm tin của nhân dân trước các quan điểm sai trái, thù địch Đó là yêu cầu của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đối với các cấp, ngành, địa phương tại Hội nghị triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2025.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh Sỹ Thành

Chiều 15/1, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành liên quan và lãnh đạo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, trong năm 2024, các thế lực thù địch, phản động, phần tử cực đoan, cơ hội chính trị trong và ngoài nước tiếp tục lợi dụng các sự kiện chính trị, vụ việc phức tạp, nhạy cảm phát sinh để đăng tải, chia sẻ, phát tán nhiều thông tin có nội dung sai trái, xuyên tạc, bóp méo sự thật, kích động, điều hướng dư luận, gây hoang mang trong xã hội. Trên địa bàn tỉnh, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị triệt để lợi dụng các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm để kích động trái chiều trên mạng xã hội.

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành địa phương, kết thúc năm 2024, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, kinh tế, xã hội ngày càng phát triển, các sự kiện chính trị diễn ra thành công, tốt đẹp. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen cho tập thể Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Sỹ Thành

Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh đã kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Quá trình thực hiện, Ban Chỉ đạo 35 và các cấp, ngành, địa phương bám sát các sự kiện lớn của tỉnh, đất nước, nhất là dự báo trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm phát sinh để chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền, cung cấp, định hướng thông tin dư luận, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc ngay từ khi mới phát sinh.

Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh thường xuyên tham gia có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với các chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các chuyên đề, thông tin định hướng, kịp thời đấu tranh với việc lợi dụng các sự kiện, vấn đề nhạy cảm để chống phá của các thế lực thù địch.

Các đơn vị đồng thời tích cực tuyên truyền các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quảng bá hình ảnh của đất nước, của tỉnh, đặc biệt là kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự, chủ quyền biển, đảo của tỉnh, của đất nước, gương người tốt, việc tốt... góp phần củng cố niềm tin trong các tầng lớp nhân dân, đảm bảo an ninh tư tưởng, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Tỉnh ủy cùng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh chỉ đạo tổ chức, phát động hưởng ứng có chất lượng, hiệu quả Giải Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2024 và Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch do Trung ương tổ chức. Đặc biệt, trong 3 năm liên tục, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Nghệ An đạt giải Tập thể xuất sắc trong toàn quốc; riêng năm 2024 có 3 tác giả và nhóm tác giả đạt 2 giải B, 1 giải C.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2024 của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh và các cấp, ngành. Triển khai nhiệm vụ năm 2025, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu cả hệ thống chính trị trong toàn tỉnh tiếp tục tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 89-KL/TW, ngày 25/7/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35 gắn với thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2020 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội.

Cùng đó, chủ động nắm chắc, nhận định, phân tích và dự báo tình hình hoạt động của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị và tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh để kịp thời tuyên truyền, định hướng, đấu tranh phản bác có hiệu quả với những sự việc phức tạp phát sinh, tránh để kẻ xấu lợi dụng chống phá sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải cao Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4. Ảnh: Sỹ Thành

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng việc triển khai Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch gắn với Giải Búa liềm vàng – Nghệ An hàng năm. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng, các ban, ngành, địa phương để liên kết ngày càng chặt chẽ trong việc cung cấp thông tin nhanh, chính xác, có hiệu quả tuyên truyền cao, nhất là khi có sự việc phức tạp xảy ra.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh đã trao Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho tập thể Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh uỷ Nghệ An; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 tác giả, nhóm tác giả đã đạt giải cao Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4, năm 2024.