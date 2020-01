Hương Tràm chia sẻ bất ngờ ngày cuối năm về quyết định sang Mỹ

Hương Tràm chia sẻ bất ngờ ngày cuối năm: "Quyết định đi Mỹ chưa bao giờ là sai lầm".

Mới đây, Hương Tràm gây bất ngờ khi chia sẻ về những cảm xúc và quan niệm sống của cô trong thời gian qua. Đáng chú ý, giọng ca "Em gái mưa" đề cập đến quyết định sang Mỹ du học thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng và người hâm mộ.

Hương Tràm viết: “Hành trình khám phá bản thân của tôi và các bạn chưa bao giờ dừng lại. Mỗi thời điểm chúng ta lại có một câu trả lời khác nhau cho một câu hỏi: Mình là ai? Hôm qua bước trên đôi giày hiệu, ngày hôm nay là dép xỏ ngón và ngày mai Tràm lại được chạy trên đôi chân trần. Không quan trọng, nếu mọi chuyện đều được an định sẵn thì không có vinh quang.

Hình như Tràm sinh ra vì Tràm đã tự ban cho mình một nụ cười giữa những ngày bình thường, tự do mắc phải những sai lầm mới, tự do chống chọi với tất cả sự nghi ngờ, tự do thách thức cả sự tự do… Tự do cho ta thời gian tập trung, thời gian kịch trần để suy nghĩ để bay. Kể từ khi quyết định đi Mỹ cho đến bây giờ, Tràm chưa bao giờ nghĩ quyết định của mình sai lầm”.

Theo Hương Tràm, cách tốt nhất để vượt qua những cơn bão là đối diện với nó. "Cách tốt nhất để Tràm lấy lại cảm xúc với âm nhạc là tìm đến Tràm ở những ngày đầu chân phương và mộc mạc nhất. Vượt qua ánh hào quang lấp lánh của showbiz... Bây giờ Tràm chỉ đang gọi tên những cảm xúc của mình bằng âm nhạc. Mỗi khi có cảm xúc gì Tràm sẽ cất lên tiếng hát".

Ngay sau khi Hương Tràm chia sẻ nhận được hàng nghìn lượt bày tỏ cảm xúc, bình luận từ phía cộng đồng mạng và người hâm mộ. Nhiều người ủng hộ Hương Tràm về quyết định đi Mỹ cũng như quan điểm của cô về cuộc sống.

Trước đó, Hương Tràm chính thức tạm biệt gia đình, bạn bè và tuyên bố tạm dừng ca hát để lên đường sang Mỹ du học hồi tháng 5/2019. Thời điểm đó, Quán quân The Voice cho biết cô phải bán xe và căn hộ chung cư để có chi phí sinh hoạt khi sang xứ người.

Hương Tràm chụp ảnh cùng đàn chị Lệ Quyên.

Dù tuyên bố tạm ngừng ca hát nhưng không vì thế mà Hương Tràm chia tay hẳn với âm nhạc. Ở Mỹ, khán giả hải ngoại vẫn sẽ có dịp được gặp giọng ca "Em gái mưa" trong những show cô thấy phù hợp và không ảnh hưởng đến việc học. Hương Tràm từng xuất hiện trong nhiều show diễn tại Mỹ cùng nhiều nghệ sĩ đàn anh, đàn chị như: Lam Trường, Quang Dũng, Hồng Ngọc...