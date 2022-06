Hủy nổ thành công quả bom nặng 226 kg

(Baonghean.vn) - Ngày 02/6, tại thao trường bắn xóm 1, xã Nam Nghĩa, lực lượng Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Đàn tiến hành hủy nổ thành công quả bom nặng 226kg còn sót lại sau chiến tranh.

Trước đó, vào lúc 10 giờ 05 phút ngày 29/5/2022, trong quá trình san lấp đất vườn, gia đình bà Nguyễn Thị Thanh, xóm Hồng Sơn, xã Nam Thái, huyện Nam Đàn đã phát hiện 01 quả bom đã han rỉ, mờ ký hiệu. Đây là quả bom còn sót lại sau chiến tranh do Mỹ thả xuống và nằm sâu trong lòng đất lâu ngày.

Nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo Ban Công binh trực tiếp phối hợp, hướng dẫn Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Đàn tổ chức khoanh vùng, cắm biển cảnh báo khu vực có bom, thông báo tình hình cho nhân dân trong khu vực. Điều động lực lượng dân quân tự vệ phối hợp với Công an xã tổ chức canh gác 24/24 giờ, bảo vệ an toàn khu vực có bom. Đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị lực lượng và phương tiện; hoàn chỉnh kế hoạch, phương án thu gom, hủy nổ theo đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tiếp cận quả bom, Ban Công binh Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh xác định, đây là loại bom phá có đường kính 20cm, chiều dài 160cm nặng 226kg. Lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Đàn, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch và di chuyển quả bom ra xa khỏi khu dân cư, đến địa điểm hủy nổ đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị./.