Huyện Thanh Chương xây dựng xây 218 mô hình 'Dân vận khéo'

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Lê Văn Giáp - Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; Lê Đình Lý - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ và đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên quản của các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ. Ảnh: Sỹ Thành

Trong năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Chương đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ huyện kết nạp được 314 đảng viên; công nhận đảng viên chính thức cho 116 đồng chí; xét, đề nghị Tỉnh uỷ tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 1.015 đồng chí.

Huyện tổ chức 30 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị với 3.901 người tham gia; tổ chức 2 hội nghị đối thoại giữa Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện với nhân dân; xây được 218 mô hình dân vận khéo; vận động quyên góp ủng hộ, giúp đỡ sửa chữa, xây mới nhà cho người nghèo được hơn 16 tỷ đồng.

Cấp ủy các cấp đã bám sát các nghị quyết, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra; tổng giá trị sản xuất năm 2023 đạt hơn 11.000 tỷ đồng; thu ngân sách đạt hơn 168 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 7,22%; thu nhập bình quân đầu người đạt 48,2 triệu đồng/người/năm.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hữu Thịnh

Các cấp ủy, chính quyền cùng nhân dân các địa phương tập trung xây dựng nông thôn mới; nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Duy trì, phát huy giá trị các sản phẩm OCOP; tiếp tục duy trì và ổn định sản xuất 10 làng nghề, giải quyết việc làm và thu nhập tốt cho nhiều lao động.

Lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế và công tác bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong xã hội; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Nam Đình biểu dương những kết quả của Đảng bộ huyện Thanh Chương đạt được trong năm 2023. Đồng chí đề nghị trong năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về “xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình trao Bằng khen cho đảng viên Phạm Văn Dần - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Thanh Liên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2019-2023). Ảnh: Hữu Thịnh

Cùng đó, chuẩn bị thật tốt các nội dung tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ, Đại hội Đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Chương nhiệm kỳ 2025 – 2030. Quan tâm thực hiện đề án sát nhập hành chính cấp xã gắn với thực hiện tốt chế độ, chính sách cho cán bộ sau sát nhập.

Quá trình thực hiện cần tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; tập trung chuyển đổi số, cải cách hành chính, phát huy tối đa các nguồn lực, thu hút đầu tư để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện.

Huyện ủy Thanh Chương khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng. Ảnh: Sỹ Thành

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện uỷ Thanh Chương khen thưởng 6 tập thể đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2023; 2 chi bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền (2019 – 2023); 9 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền (2019 – 2023).