Công nghệ Internet 24h: Cloudflare vừa bước sang tuổi 15, Afghanistan ngắt kết nối Internet Internet 24h vừa ghi nhận hai câu chuyện trái ngược: Cloudflare mừng sinh nhật 15 năm với loạt sản phẩm mới, còn Afghanistan lại chìm trong bóng tối mạng vì lệnh cắt dịch vụ.

Hành trình 15 năm của Cloudflare

Cloudflare vừa bước sang tuổi 15, đánh dấu một chặng đường dài đồng hành cùng Internet toàn cầu. Khởi đầu với sứ mệnh xây dựng một môi trường mạng tốt hơn, công ty đã góp phần nâng tỷ lệ mã hóa dữ liệu Internet từ mức 10% lên đến 95%.

Trong dịp kỷ niệm, Cloudflare nhắc lại những dấu mốc quan trọng: từ việc triển khai cổng IPv6 vào năm 2011, Universal SSL năm 2014, cho đến Cloudflare Workers và hệ thống chống DDoS miễn phí năm 2017. Các bước tiến này đã góp phần định hình lại tiêu chuẩn an toàn và tốc độ trên Internet 24h.

Năm nay, chủ đề trọng tâm là chuẩn bị cho mô hình kiếm tiền mới trên Internet, hỗ trợ xuất bản nội dung chất lượng và mở rộng cộng đồng người dùng. Cloudflare cũng tiếp tục theo đuổi mục tiêu lâu dài: tăng tốc độ, bảo mật và phổ biến tính năng đến nhiều người hơn.

Internet 24h và nỗ lực thu hẹp khoảng cách số

Bên cạnh đó, Cloudflare còn công bố hợp tác với Giga - sáng kiến chung của UNICEF và ITU nhằm đo lường và cải thiện chất lượng Internet tại các trường học toàn cầu. Với mạng lưới tại hơn 330 thành phố, Cloudflare sẽ tiến hành tới 10 triệu bài kiểm tra tốc độ mỗi tháng, giúp chính phủ các nước nắm rõ tình trạng kết nối.

Thế giới vẫn đang đối mặt với khoảng cách số nghiêm trọng: gần 1,3 tỷ trẻ em chưa có mạng tại nhà và khoảng 50% học sinh không thể sử dụng Internet thường xuyên tại trường.

Việc đo lường và phân tích dữ liệu sẽ là cơ sở để đưa ra chiến lược, đầu tư và chính sách nhằm mang mạng Internet đến những cộng đồng bị bỏ lại phía sau.

Afghanistan ngắt kết nối Internet

Internet tại Afghanistan đang bị cắt đứt gần như hoàn toàn. Theo lệnh của chính quyền Taliban, mạng di động và dịch vụ dữ liệu bị ngưng trên toàn quốc. Chỉ còn sóng 2G hoạt động, khiến kết nối với thế giới ngoài gần như tê liệt.

Sự cố này không chỉ gây gián đoạn truyền thông, mà còn ảnh hưởng nặng nề đến ngân hàng, tài chính. Người dân rơi vào cảnh “không thể liên lạc”, mất đi phương tiện kết nối cơ bản trong đời sống hiện đại.