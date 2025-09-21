Công nghệ Khởi động kỷ nguyên mới cho tài sản số với khung pháp lý đột phá Nghị quyết 05 chính thức mở đường cho thị trường tài sản mã hóa phát triển minh bạch, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ tài chính.

Bước đột phá lịch sử của thị trường tài sản mã hóa

Việt Nam đã chính thức có khung pháp lý đầu tiên cho thị trường tài sản mã hóa thông qua Nghị quyết 05/2025/NQ-CP. Cột mốc quan trọng này mở ra cơ hội bứt phá cho lĩnh vực vốn còn non trẻ nhưng đầy tiềm năng tại thị trường trong nước.

Theo thống kê từ cổng thanh toán điện tử Triple-A, khoảng 21,2% dân số Việt Nam hiện đang nắm giữ tiền số, tương đương hàng chục triệu người. Con số ấn tượng này đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia dẫn đầu thế giới về tỷ lệ sở hữu tài sản số, phản ánh sức hấp dẫn và dư địa tăng trưởng rất lớn.

Quy định minh bạch thay thế vùng xám pháp lý

Ông Võ Trung Tín, Phó Chủ tịch Chi hội Blockchain TP.HCM, đánh giá điểm mạnh lớn nhất của Nghị quyết 05 là đưa ra các quy định cụ thể, minh bạch để quản lý thị trường tài sản mã hóa. Trước đây, nhà đầu tư và người dân luôn mơ hồ về tính hợp pháp của giao dịch cũng như khả năng được pháp luật bảo hộ.

Việc Nhà nước có điểm mở để quản lý rõ ràng và minh bạch được coi là bước phát triển cực kỳ quan trọng. Khung pháp lý sẽ giúp giảm thiểu rủi ro, hạn chế hoạt động của các nền tảng chưa được quản lý, đồng thời tạo điều kiện để Việt Nam từng bước trở thành trung tâm tài sản mã hóa có quản lý tại châu Á.

Giáo dục cộng đồng - ưu tiên hàng đầu

Trong giai đoạn thí điểm 5 năm, ưu tiên hàng đầu là giáo dục cộng đồng về công nghệ blockchain và các sản phẩm như NFT hay tiền mã hóa. Khi người dân hiểu rõ loại tài sản mà họ đang khai thác, cũng như được Nhà nước bảo hộ ra sao, thị trường tài sản mã hóa mới có thể phát triển ổn định và bền vững.

Việc giáo dục cần được triển khai rộng rãi, không chỉ qua các chuyên gia mà còn thông qua hệ thống văn bản, định nghĩa chi tiết và chính thống để người dân có nguồn tham khảo đáng tin cậy.

Ông Phạm Duy Đông, Nhà sáng lập Saigontradecoin, cho rằng Nghị quyết 05 mang lại hai tác động tích cực lớn cho nhà đầu tư. Đầu tiên, nghị quyết đã "nâng tầm nhà đầu tư thành chính danh". Nếu trước đây những người tham gia thường bị gắn mác "chơi tiền ảo", thì nay khi có khung pháp lý, họ được công nhận là nhà đầu tư thị trường tài sản mã hóa.

Quan trọng hơn, nhà đầu tư sẽ được pháp luật bảo vệ. Sau thời gian thí điểm, khi các sàn giao dịch và dự án hoạt động chính thống, những tranh chấp phát sinh sẽ có cơ quan chức năng xử lý. Nhà đầu tư sẽ không còn ở thế yếu như khi giao dịch trên các sàn quốc tế.

Lợi ích đa chiều cho nền kinh tế

Từ góc độ pháp lý, luật sư Phan Vũ Tuấn khẳng định khi có quy định cụ thể, Chính phủ sẽ quản lý được dòng tiền, phòng chống tội phạm, đồng thời tăng thu ngân sách thông qua thuế và phí. Đối với nhà đầu tư, việc tham gia các sàn giao dịch được cấp phép sẽ giúp họ được bảo vệ khỏi nguy cơ gặp phải các dự án lừa đảo.

Tài sản niêm yết trên các sàn được cấp phép sẽ được thẩm định kỹ lưỡng, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho tất cả các bên tham gia thị trường tài sản mã hóa.

Việc thiết lập khung pháp lý cho thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam không chỉ giải quyết khoảng trống quản lý tồn tại lâu nay mà còn mở ra cánh cửa để thị trường phát triển theo hướng minh bạch, bền vững.

Với quy mô người dùng lớn, tốc độ tăng trưởng nhanh cùng sự bảo hộ pháp lý từ Nhà nước, thị trường tài sản mã hóa Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở thành điểm sáng mới trong khu vực châu Á. Giai đoạn thí điểm 5 năm sẽ là thời gian quan trọng để đánh giá hiệu quả và hoàn thiện các quy định cho tương lai.