Công nghệ iPhone 15 tăng giá trở lại sau khi bị Apple khai tử Sau khi bị Apple ngừng sản xuất, iPhone 15 bất ngờ tăng giá tại Việt Nam, trong khi sức mua vẫn duy trì mạnh mẽ nhờ thiết kế và hiệu năng hấp dẫn.

Sau khi ra mắt dòng iPhone 17, Apple chính thức khai tử iPhone 15 và iPhone 15 Plus. Tuy nhiên, hai mẫu máy này lại trở thành “hàng hot” trên thị trường Việt Nam.

Hiện iPhone 15 bản 128GB đang được niêm yết ở mức 15,8 triệu đồng, tăng 800.000 đồng so với cuối tháng 8. Trong khi đó, iPhone 15 Plus 128GB cũng tăng 500.000 đồng, lên mức 18,8 triệu đồng.

Các hệ thống bán lẻ lớn cho biết sức mua của bộ đôi này vẫn rất ổn định. Một cửa hàng dự đoán nhu cầu có thể còn tăng trong giai đoạn mua sắm cuối năm, khi người dùng muốn sở hữu iPhone ở mức giá dễ tiếp cận hơn so với iPhone 17.

Dù bị khai tử, lượng hàng iPhone 15 và 15 Plus tại Việt Nam vẫn dồi dào. Tuy nhiên, do không còn được sản xuất mới, các lựa chọn màu sắc bắt đầu giảm, khiến người mua ít tùy chọn hơn so với trước.

Tại một cửa hàng khác, giá iPhone 15 có thể tăng thêm 1-2 triệu đồng tùy phiên bản, nhất là vào dịp cao điểm cuối năm khi nguồn cung dần khan hiếm.

Trong tầm giá dưới 20 triệu đồng, iPhone 15 được xem là lựa chọn nổi bật với thiết kế trẻ trung, màn hình Dynamic Island và cụm camera kép chất lượng. Mẫu máy này còn có lợi thế thương hiệu và độ ổn định cao, khiến nhiều người dùng vẫn ưu tiên chọn dù đã ra đời hơn một năm.

Đối thủ trực tiếp của iPhone 15 hiện là iPhone 16e - mẫu máy mới hơn với chip A18, hỗ trợ Apple Intelligence và pin bền bỉ hơn. Tuy nhiên, người dùng Việt vẫn chuộng iPhone 15 vì giá hợp lý và màu sắc đa dạng hơn.

Theo báo cáo của Counterpoint Research, iPhone 15 là mẫu smartphone bán chạy nhất thế giới trong năm 2024, chiếm gần một nửa doanh số tại Mỹ và Trung Quốc. Tại Việt Nam, dù bị ngừng sản xuất, sức mua vẫn duy trì ổn định, cho thấy sức hút bền vững của dòng sản phẩm này trong phân khúc cao cấp tầm trung.