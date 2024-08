Quốc tế Israel cạn kiệt tiềm lực quân sự trong cuộc chiến với Hamas? Tờ New York Times cho rằng, Israel đã cạn kiệt tiềm lực quân sự trong cuộc chiến với Hamas, và chỉ có thể chấm dứt bằng phương pháp ngoại giao.

Cột lửa bốc lên gần khu Khan Yunish ở Dải Gaza sau đòn không kích của Israel vào rạng sáng ngày 12/5. Ảnh: AFP

Theo hãng thông tấn TASS (Nga), tờ New York Times trích dẫn nguồn tin cho biết, Mỹ tin rằng quân đội Israel đã đạt đến giới hạn khả năng của mình trong cuộc chiến chống lại Hamas ở Dải Gaza và việc giải quyết cuộc khủng hoảng chỉ có thể thông qua các biện pháp ngoại giao.

New York Times cho hay, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã làm được nhiều việc hơn so với sự mong đợi của Washington - giờ đây quân đội Israel có thể “di chuyển tự do ở Gaza”, một nửa số thủ lĩnh của Hamas đã bị tiêu diệt, nguồn cung cấp từ Ai Cập đến Gaza đã bị cắt giảm và do Israel kiểm soát. Nhưng chính quyền Mỹ tin rằng, Israel lại không thể đạt được sự trao trả con tin bằng biện pháp quân sự.

Các quan chức cấp cao của Mỹ thừa nhận, mặc dù Israel đã làm suy yếu nghiêm trọng phong trào Hamas của người Palestine, nhưng quân đội Israel sẽ không thể tiêu diệt hoàn toàn phong trào này.

Theo New York Times, việc ném bom thêm nữa sẽ chỉ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn đối với dân thường trong khu vực, nhưng sẽ không giúp đưa các con tin Israel về nhà.

Hôm nay 15/8, theo Bloomberg, các đại diện của phong trào Hamas sẽ không tham dự các cuộc đàm phán về ngừng bắn ở Dải Gaza, được tổ chức tại Thủ đô Doha của Qatar, nhưng các nhà hòa giải sẽ thông báo ngắn gọn kết quả đạt được với Hamas sau khi kết thúc đàm phán.