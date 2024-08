Quốc tế Hamas tuyên bố không tham gia đàm phán ngừng bắn ở Gaza Đại diện Hamas cho biết, lực lượng này sẽ không tham gia vào các cuộc đàm phán nhằm ngừng bắn ở Dải Gaza.

Dải Gaza sau những vụ tấn công của Israel. Ảnh: AP

Đại diện của phong trào Hamas ở Liban, Ahmed Abdel Hadi, nói với RIA Novosti ngày 13/8 rằng, phong trào Hamas của Palestine sẽ không tham gia các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Dải Gaza, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 15/8.

Người phát ngôn của Hamas cho biết: “Chúng tôi sẽ không tham gia vào các cuộc đàm phán dự kiến ​​diễn ra vào ngày 15/8”

Ông Hadi nói thêm rằng, Hamas yêu cầu các nhà hòa giải Ai Cập, Qatar và Mỹ trình bày kế hoạch thực hiện những gì đã thống nhất trước đó, dựa trên tầm nhìn của Tổng thống Mỹ Joe Biden và nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, thay vì tổ chức các vòng đàm phán mới.

Trước đó, Ai Cập, Qatar và Mỹ kêu gọi Israel và Hamas nối lại thảo luận ngừng bắn vào ngày 14-15/8. Lãnh đạo ba nước cho biết họ sẵn sàng đưa ra đề xuất cuối cùng để đạt được thỏa thuận.

Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 13/8 (theo giờ Washington), Nga kêu gọi Hội đồng suy nghĩ nghiêm túc làm thế nào để giảm leo thang căng thẳng ở Gaza và khu vực Trung Đông

“Chúng tôi kêu gọi Hội đồng không đi theo sự dẫn dắt của Washington, vốn chỉ quan tâm đến việc bảo vệ lợi ích và lợi nhuận của Israel từ việc cung cấp vũ khí cho các điểm nóng, và một lần nữa cùng nhau suy nghĩ về những biện pháp mà Hội đồng Bảo an có thể thực hiện để giảm leo thang ở Gaza và khu vực nói chung. Nếu đây là chuyến thăm thực địa cần thiết của Hội đồng Bảo an thì nó cần phải được tổ chức” - Phó đại diện thường trực của Liên bang Nga tại Liên hợp quốc, Dmitry Polyansky, nói tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an.

Nhà ngoại giao Nga lưu ý rằng Trung Đông nên là điểm đến ưu tiên trong các chuyến thăm của Hội đồng Bảo an, “không nên biến thành du lịch chính trị”.