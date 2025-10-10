Quốc tế Israel dừng các cuộc tấn công vào Gaza, hy vọng chờ đón con tin Các cuộc tấn công vào Gaza đã dừng lại, sau khi chính quyền Israel xác nhận các sáng kiến ​​hòa bình.



Khói bốc lên sau các vụ nổ giữa cuộc tấn công của quân đội Israel vào Thành phố Gaza, nhìn từ trung tâm Dải Gaza, ngày 6/10/2025. Ảnh: Reuters



Theo hãng TASS ngày 10/10, quân đội Israel đã ngừng các cuộc không kích ở Dải Gaza. Kênh truyền hình Qatar Al Jazeera, các cuộc không kích đã dừng lại sau khi chính quyền Israel này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn.

Trước đó, có thông tin cho rằng phong trào Hamas đã yêu cầu các bên trung gian đàm phán ngừng bắn gián tiếp tại Dải Gaza và giới lãnh đạo Mỹ buộc Israel phải ngừng pháo kích vào vùng đất này. Tuyên bố này lưu ý rằng, hơn 70 người đã thiệt mạng và bị thương do vụ đánh bom ở phía tây thành phố Gaza.

Tối 9/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rằng đại diện của Israel và Hamas đã ký thỏa thuận về giai đoạn đầu của kế hoạch hòa bình, sau các cuộc đàm phán tại Ai Cập. Ông Trump tuyên bố rằng giai đoạn này bao gồm việc thả tất cả các con tin "càng sớm càng tốt" và rút quân đội Israel về ranh giới đã thỏa thuận bên trong Dải Gaza. Để đổi lấy việc thả các con tin, chính quyền Israel đã cam kết thả một nhóm lớn tù nhân Palestine đang bị giam giữ tại Israel. Ông Trump tuyên bố rằng những bước đầu tiên đã được thực hiện "hướng tới một nền hòa bình lâu dài, bền vững và vĩnh cửu".

Tối cùng ngày, người phát ngôn chính phủ Israel Shosh Bedrosyan thông báo tại một cuộc họp báo rằng lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza sẽ có hiệu lực trong vòng 24 giờ, kể từ khi nội các Israel phê chuẩn các thỏa thuận này. Vào thời điểm đó, quân đội Israel sẽ rút khỏi trung tâm Gaza và triển khai đến ranh giới đã thỏa thuận bên trong Dải Gaza. Đồng thời, Bedrosyan giải thích, 53% lãnh thổ của vùng đất này sẽ vẫn nằm dưới sự kiểm soát quân sự của Israel.

Sau đó, "một khoảng thời gian 72 giờ sẽ mở ra" để tất cả các con tin Israel được trao trả về Israel. Việc này dự kiến ​​diễn ra trước ngày 13/10, người phát ngôn chính phủ Israel cho biết.