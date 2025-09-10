Quốc tế Israel và Hamas ký giai đoạn đầu tiên của kế hoạch giải quyết xung đột Các bên trung gian vui mừng thông báo rằng, Israel và Hamas đã ký kết thực hiện giai đoạn đầu tiên của kế hoạch giải quyết xung đột ở Gaza.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters



Theo RIA Novosti ngày 9/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ Ngoại giao Qatar - bên làm trung gian hòa giải các cuộc đàm phán, đưa ra tuyên bố, Israel và phong trào Hamas đã nhất trí về giai đoạn đầu tiên của kế hoạch giải quyết xung đột.

"Tôi rất tự hào khi thông báo rằng, Israel và Hamas đã ký Giai đoạn Một của kế hoạch hòa bình của chúng tôi" - Tổng thống Donald Trump viết trên tài khoản mạng xã hội Truth Social của mình.

Tổng thống Trump cho biết thêm rằng, Hamas đã đồng ý thả tất cả các con tin theo thỏa thuận, trong khi Israel đồng ý rút quân về phía ranh giới đã thỏa thuận.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bày tỏ hy vọng tất cả các con tin Israel sẽ được trở về nhà. Theo tờ Times of Israel, các con tin dự kiến sẽ được trả tự do vào thứ Bảy (11/10).

Nhà lãnh đạo Israel gọi thỏa thuận này là một "thành công về mặt ngoại giao" và là "chiến thắng về mặt quốc gia và nhân đạo cho Israel". Ông Netanyahu cảm ơn Tổng thống Trump vì "sự lãnh đạo, quan hệ đối tác và cam kết kiên định của ông đối với an ninh của Israel" và sự tự do cho các con tin Israel.

Hamas đã xác nhận các thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh ở Dải Gaza và đảm bảo quân đội Israel rút khỏi vùng lãnh thổ Palestine này. Theo tuyên bố, số con tin Israel còn lại sẽ được trao đổi lấy gần 2.000 tù nhân Palestine.

Lực lượng này cũng kêu gọi Tổng thống Trump và các quốc gia bảo lãnh cho thỏa thuận buộc Israel phải thực hiện. Hamas cũng cam kết sẽ không từ bỏ cuộc đấu tranh cho các quyền của người Palestine, bao gồm tự do, độc lập và quyền tự quyết.