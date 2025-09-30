Quốc tế Kế hoạch Gaza của ông Trump có thể tác động đến xung đột Ukraine Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ cho rằng, lệnh ngừng bắn và chấm dứt xung đột giữa Palestine và Israel cũng sẽ giúp mang lại hòa bình cho các khu vực khác ở Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại kỳ họp thứ 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York. Ảnh: RIA Novosti

Theo hãng thông tấn TASS ngày 30/9, trong cuộc phỏng vấn với Fox News, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff cho biết, việc thực hiện kế hoạch ngừng bắn tại Dải Gaza và chấm dứt xung đột Palestine-Israel của Tổng thống Donald Trump có thể tạo động lực giúp mang lại hòa bình cho các khu vực khác ở Trung Đông và cũng ảnh hưởng đến việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

"Tổng thống Trump mong muốn hòa bình nói chung. Điều này không chỉ áp dụng cho Gaza, mà còn có thể lan sang tất cả các khu vực khác ở Trung Đông, thậm chí có thể tác động tới cả xung đột giữa Nga và Ukraine" - đặc phái viên Steve Witkoff nói khi bình luận về kế hoạch do chính quyền Mỹ đề xuất để giải quyết xung đột tại Dải Gaza.

Đặc phái viên Witkoff cho biết thêm rằng sáng kiến ​​của Tổng thống Donald Trump được cả các nước vùng Vịnh Ba Tư và các quốc gia châu Âu ủng hộ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt hành động quân sự ở Dải Gaza, nhưng lưu ý rằng nếu phong trào Hamas của Palestine bác bỏ hoặc phá hoại đề xuất này, Israel sẽ "tự mình hoàn thành công việc".

"Tôi ủng hộ kế hoạch chấm dứt chiến tranh ở Gaza của ngài, điều này đáp ứng các mục tiêu quân sự của chúng ta. Nó sẽ trả lại tất cả con tin của chúng ta cho Israel, tước bỏ năng lực quân sự và sự thống trị chính trị của Hamas, và đảm bảo rằng Gaza sẽ không bao giờ còn là mối đe dọa đối với Israel nữa" - Thủ tướng Netanyahu phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Trump sau cuộc gặp tại Nhà Trắng vào ngày 29/9.

Thủ tướng Israel nói thêm: "Nếu Hamas từ chối kế hoạch hoặc chấp nhận nhưng về cơ bản làm mọi cách để phản đối, thì Israel sẽ tự hoàn thành công việc".

Ông Netanyahu cho biết kế hoạch của tổng thống Mỹ "phù hợp với năm nguyên tắc do chính phủ Israel đặt ra để chấm dứt chiến tranh". "Tất cả con tin, cả sống lẫn chết, sẽ ngay lập tức trở về nhà, Hamas sẽ bị giải giáp, Gaza sẽ được phi quân sự hóa, và Israel sẽ duy trì quyền kiểm soát an ninh, bao gồm cả vành đai an ninh, trong tương lai gần", ông Netanyahu cho biết.

Theo thủ tướng Israel, "Gaza sẽ có một chính quyền dân sự hòa bình, không bị Hamas hay chính quyền Palestine kiểm soát."