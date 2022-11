Khai mạc Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Sáng 12/11, tại TP. Vinh, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trọng thể khai mạc Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp chuyên đề, để xem xét, quyết định một số nội dung cần thiết, quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết an sinh, xã hội trên địa bàn của tỉnh.

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vị đại biểu HĐND tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan.

Tại Kỳ họp, các đại biểu sẽ xem xét và cho ý kiến đối với quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An; nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững; nội dung mức hỗ trợ sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; góp phần đẩy nhanh tiến độ, tạo quyền chủ động cho các địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đồng thời cho ý kiến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách địa phương để giảm chỉ tiêu kế hoạch của 3 dự án do không còn nhu cầu vốn hoặc không kịp giải ngân và tăng chỉ tiêu đối với 4 dự án có tỉ lệ giải ngân tốt, giúp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh; xem xét thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu lưu niệm Phan Bội Châu.

HĐND tỉnh cũng sẽ xem xét thông qua các nghị quyết trong lĩnh vực văn hoá và pháp chế gồm: chính sách hỗ trợ phát triển đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An; sửa đổi, bổ sung quy định về mức hỗ trợ thường xuyên đối với chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy đối với Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025; quy định mức phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Bên cạnh đó, kỳ họp sẽ xem xét thông qua Nghị quyết cho chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Phát biểu khai mạc, thay mặt Chủ tọa kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, nghiên cứu kỹ các tài liệu, tham gia đóng góp ý kiến có chất lượng, làm cơ sở để HĐND tỉnh xem xét, quyết định các nội dung đạt kết quả cao, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân tỉnh nhà.