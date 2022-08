Khai mạc Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Chiều 25/8, tại TP. Vinh, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành Kỳ họp thứ 8 để quyết định một số chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư cùng một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Đây là kỳ họp chuyên đề nhằm quyết định một số vấn đề quan trọng, cấp thiết, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 43 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết số 11 ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; triển khai kịp thời thông báo của Thủ tướng Chính phủ về danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đợt 2...

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh xem xét, thông qua các dự thảo Nghị quyết liên quan đến đầu tư xây dựng các công trình, dự án về hạ tầng giao thông, hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn tỉnh, gồm: Chủ trương đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế; Chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022; điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định tại khoản 1, Điều 58, Luật Đất đai để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Năm 2022 đã đi được 3/4 chặng đường, cùng với cả nước, kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đã có bước phục hồi nhanh, một số chỉ tiêu đạt ở mức khá cao như: Thu ngân sách 8 tháng đầu năm ước thực hiện trên 13.400 tỷ đồng, đạt 89,4% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 108,1% so với cùng kỳ năm 2021. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 2,6 tỷ USD, tăng 18,7%; khách du lịch đạt trên 5,5 triệu lượt, tăng 211%; số dự án cấp mới tăng 24,2%, tổng vốn cấp mới tăng 36,69%; số doanh nghiệp thành lập mới tăng 9,53%; doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 17,08% so với cùng kỳ năm 2021.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Việc thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề lần này góp phần quan trọng thúc đẩy hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công; tạo thêm dư địa, động lực cho tăng trưởng các tháng còn lại của năm 2022 và cả nhiệm kỳ.

Kỳ họp diễn ra trong thời điểm nhiều cơ quan, đơn vị của tỉnh đang tập trung cao độ cho công tác diễn tập phòng thủ dân sự, khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022, khối lượng công việc nhiều, thời gian gấp rút, chủ toạ kỳ họp đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến, biểu quyết thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết đạt chất lượng cao.