Các đại biểu dự lễ khai mạc "Tuần lễ cam Vinh và sản phẩm, đặc sản Nghệ An tại Hà Nội năm 2019. Ảnh: Xuân Hoàng

Tối 17/12, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức khai mạc “Tuần lễ cam Vinh và sản phẩm, đặc sản Nghệ An tại Hà Nội năm 2019”. Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Thế Trung - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Dân vận Trung ương; Trương Đình Tuyển - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại. Đại biểu tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đây là lần đầu tiên sự kiện diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, thu hút sự tham gia của 90 gian hàng, đến từ các doanh nghiệp, HTX, các tổ chức, hiệp hội, trang trại, hộ sản xuất, kinh doanh. Trong đó, có 42 gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP của các làng nghề; 40 gian hàng giới thiệu sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý cam Vinh.

Ngoài ra, còn có thêm các gian hàng trưng bày, giới thiệu dịch vụ, sản phẩm truy xuất nguồn gốc; giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các hoạt động xúc tiến đầu tư, du lịch, thương mại và sản phẩm khoa học và công nghệ của tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Xuân Hoàng Cùng với Lễ khai mạc sự kiện diễn ra tại siêu thị Big C Thăng Long, dịp này, sản phẩm đặc sản nổi tiếng bậc nhất của tỉnh Nghệ An là cam Vinh sẽ được giới thiệu trên hệ thống 37 siêu thị Big C và GO! tại 22 tỉnh, thành trong nước.



Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý cho biết, Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, tính đa dạng sinh học cao, khí hậu, sông suối, thổ nhưỡng đa dạng, đã sản sinh ra nhiều cây, con đặc sản, nhiều sản phẩm truyền thống tồn tại và phát triển từ lâu đời.

Cục Sở hữu trí tuệ trao văn bằng bảo hộ mở rộng Chỉ dẫn địa lý cam Vinh cho tỉnh Nghệ An. Ảnh: Xuân Hoàng Nhiều sản phẩm đã trở thành thương hiệu nức tiếng gần xa, mà trước tiên phải kể đến, đó là đặc sản cam Vinh - những quả cam mọng nước, ngọt ngào, mang hương vị đặc trưng mà bất kỳ ai đã từng thưởng thức đều có thể cảm nhận. Hiện nay, diện tích trồng cam toàn tỉnh Nghệ An có trên 5.000 ha, trong đó có hơn 2.500 ha cam kinh doanh đang cho thu hoạch. Sau khi được xác lập chỉ dẫn địa lý năm 2017, cam Vinh đã được xác định là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh với mục tiêu không chỉ phát triển thành sản phẩm hàng hóa đem lại hiệu quả kinh tế cao mà còn được gìn giữ, phát huy giá trị như một sản phẩm văn hóa của tỉnh.



Nghệ An đặc biệt quan tâm tới công tác xúc tiến thương mại, đưa các sản phẩm có chất lượng của tỉnh đến với các thị trường trong nước mà Thủ đô Hà Nội là một trong những thị trường lớn đầy hứa hẹn đối với các sản phẩm, đặc sản của Nghệ An, đặc biệt là cam Vinh. Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý nhấn mạnh

Đồng chí Chu Ngọc Anh - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trao văn bằng bảo hộ Chỉ dẫn địa lý gừng Kỳ Sơn cho huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Xuân Hoàng Tuần lễ cam Vinh và sản phẩm, đặc sản Nghệ An tại Hà Nội năm 2019 là dịp để các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp của Nghệ An gặp gỡ, trao đổi với các doanh nghiệp của Hà Nội và các tỉnh lân cận để giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp an toàn, chất lượng, các đặc sản của địa phương; tạo điều kiện cho các đơn vị, nhà vườn tỉnh Nghệ An liên kết tiêu thụ nông, thủy sản chất lượng, an toàn với các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, các doanh nghiệp thu mua, chế biến, xuất khẩu nông, thủy sản trong và ngoài nước. Tham quan các gian hàng tại “Tuần lễ cam Vinh” ở Hà Nội, đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho rằng, Nghệ An cần tổ chức sản xuất cam bài bản hơn. Việc sản xuất phải gắn kết mật thiết với thị trường để tiến tới chiếm lĩnh niềm tin của người tiêu dùng trên cả nước. Cắt băng lễ khai mạc “Tuần lễ cam Vinh và sản phẩm, đặc sản Nghệ An tại Hà Nội năm 2019”. Ảnh: Xuân Hoàng Các cơ quan chuyên môn tính toán với đặc thù diện tích đất canh tác nhỏ hẹp thì cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Tổ chức các mô hình sản xuất theo chuỗi để bảo đảm nền sản xuất hàng hóa, cung ứng kịp thời cho nhu cầu của thị trường.