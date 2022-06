(Baonghean.vn) - Nhằm tăng cường kết nối giao thương, hợp tác kinh doanh, góp phần phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19, tối 10/6, tỉnh Nghệ An và TP Hà Nội phối hợp tổ chức lễ khai mạc tuần lễ sản phẩm Hà Nội - Nghệ An 2022.

Dự buổi lễ có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Cùng dự có đại diện các sở, ngành của thành phố Hà Nội và tỉnh Nghệ An, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và thương mại 11 tỉnh, thành phố, đại diện UBND thành phố Vinh cùng trên 100 doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Tuần lễ sản phẩm Hà Nội - Nghệ An 2022 với quy mô trên 100 gian hàng quảng bá, giới thiệu thiệu sản phẩm đặc sản OCOP, thủ công mỹ nghệ, quà tặng, ẩm thực... của Hà Nội, Nghệ An và 9 tỉnh, thành phố khác trên cả nước.

Thông qua những sản vật chất lượng, được chọn lọc kỹ càng, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội mong muốn “Tuần lễ sản phẩm Hà Nội-Nghệ An” sẽ trở thành một chương trình thường niên, giúp tăng cường kết nối, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP, làng nghề, điểm đến du lịch của thành phố Hà Nội đến với tỉnh Nghệ An.

Với hơn 249 sản phẩm OCOP, trong đó, có 1 sản phẩm có tiềm năng 5 sao, 208 sản phẩm OCOP đạt 4 sao và 40 sản phẩm 3 sao, Nghệ An là một trong những tỉnh đứng tốp đầu cả nước về số lượng, chất lượng sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên. Các sản phẩm OCOP Nghệ An đã chứng tỏ được khả năng phát huy tiềm năng lợi thế đặc sản vùng miền.

Tiêu biểu, huyện Nam Đàn với các sản phẩm: sen quê Bác, tương Nam Đàn, bột sắn dây, giò bê Nam Nghĩa. Các huyện Thanh Chương, Anh Sơn phát huy sản vật của vùng trung du như chè, cây có múi, gà đồi, nhút. Huyện Con Cuông khai thác sản phẩm làng du lịch cộng đồng (homestay), rượu men lá, thổ cẩm, cây dược liệu; Quỳnh Lưu có các sản phẩm tảo xoắn và đặc sản chế biến từ hải sản; Yên Thành phát huy sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, cây có múi; huyện rẻo cao Kỳ Sơn có gừng, chè tuyết Shan...

Cùng với quảng bá, giới thiệu sản phẩm, các đơn vị kết nối, hợp tác còn có sản phẩm, quảng bá văn hóa, xúc tiến du lịch; trình diễn nghệ thuật làm tò he; trình diễn ẩm thực Hà Nội; biểu diễn nghệ thuật dân tộc…

Phát biểu khai mạc Tuần lễ sản phẩm Hà Nội - Nghệ An 2022, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chào mừng các đại biểu và các doanh nghiệp, làng nghề, mong muốn “Tuần lễ sản phẩm Hà Nội - Nghệ An 2022” là sự kiện kết nối giữa 2 địa phương; không chỉ nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh của Hà Nội, Nghệ An mà còn các tỉnh, thành khác; tăng cường hoạt động hợp tác, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp các địa phương kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh.

Tỉnh Nghệ An đánh giá cao sáng kiến phối hợp tổ chức “Tuần lễ sản phẩm Hà Nội - Nghệ An 2022” và sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của các đơn vị, doanh nghiệp của Hà Nội. Tuần lễ là hoạt động mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, đồng thời là điểm hẹn để các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, sản phẩm, tìm kiếm cơ hội giao thương, góp phần đưa kinh tế các địa phương nói riêng và cả nước nói chung ngày càng phát triển.

Ngay sau lễ cắt băng khai mạc, các đại biểu cùng đi thăm các gian hàng tiêu biểu của Hà Nội và Nghệ An tại không gian phố đi bộ TP Vinh trên đường Hồ Tùng Mậu.

Dự kiến, tuần lễ sản phẩm Hà Nội - Nghệ An 2022 sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 12/6.