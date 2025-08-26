Xây dựng Đảng Khai trương trung tâm báo chí phục vụ lễ kỷ niệm 2/9, phát hành bộ tem đặc biệt Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm (2023-2025) chiều nay khai trương trung tâm báo chí lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng thường trực Bộ VHTT-DL Lê Hải Bình chia sẻ sự bồi hồi xúc động khi khai trương trung tâm báo chí tại tòa nhà Quốc hội, ngay tại quảng trường Ba Đình nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Thứ trưởng cho biết, đăng ký đưa tin lễ kỷ niệm có 1.390 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của 171 cơ quan báo chí trong nước; 150 phóng viên của 50 cơ quan báo chí nước ngoài. Đây là số lượng phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đăng ký tác nghiệp cho sự kiện đông nhất từ trước đến nay.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương trung tâm báo chí. Ảnh: Minh Nhật

Trung tâm Báo chí là nơi tổ chức điều hành và hướng dẫn các hoạt động báo chí liên quan đến lễ kỷ niệm. Đây cũng là nơi cung cấp thông tin về các hoạt động của lễ kỷ niệm; phục vụ hoạt động tác nghiệp của phóng viên; xử lý các yêu cầu hoạt động báo chí của phóng viên.

Bên cạnh đó, công tác thông tin báo chí sẽ góp phần rất quan trọng vào thành công chung của Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Thứ trưởng Lê Hải Bình khẳng định, trung tâm sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phóng viên đưa tin về lễ kỷ niệm và chủ động, tích cực cung cấp thông tin của Ban tổ chức.

Ông đề nghị các phóng viên, biên tập viên đưa tin một cách nhanh chóng, chính xác và tuân thủ các quy định về an ninh, vị trí, sơ đồ tác nghiệp, sơ đồ đường đi. Ban Tổ chức sẽ gửi cho tất cả các cơ quan báo chí, đảm bảo tuyệt đối an toàn đối với các hoạt động của lễ kỷ niệm.

Tiếp đó, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng lãnh đạo các bộ, ngành đã khai trương trung tâm báo chí.

Phát hành bộ tem đặc biệt

Cũng tại lễ khai trương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ KH-CN, Bộ VHTT-DL đã phát hành bộ tem bưu chính kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Bộ tem gồm 1 mẫu tem và 1 blốc.

Mẫu tem thể hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được khắc họa bằng phong cách nghệ thuật đồ họa hiện đại, vừa trang nghiêm, vừa gần gũi. Gương mặt Bác hiện lên hiền từ, ánh mắt sáng ngời niềm tin và khát vọng độc lập, tự do cho dân tộc. Đường nét giản dị nhưng tinh tế, kết hợp cùng sắc đỏ - vàng chủ đạo của Quốc kỳ, tạo nên điểm nhấn mạnh mẽ, tôn vinh vị lãnh tụ vĩ đại, biểu tượng bất diệt của tinh thần yêu nước, ý chí tự cường và khát vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam.

Lễ phát hành bộ tem đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Minh Nhật

Bộ tem kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Minh Nhật

Mẫu blốc thể hiện Quốc huy Việt Nam và bản đồ Tổ quốc với chủ quyền biển đảo thiêng liêng và trọn vẹn của lãnh thổ quốc gia. Nền blốc sử dụng hình ảnh trống đồng, biểu tượng ngàn năm văn hiến, gợi nhắc về cội nguồn lịch sử và chiều sâu văn hóa dân tộc.

Tem có khuôn khổ 32x43mm; blốc có khuôn khổ 80x100mm với giá là 4.000đ và 19.000đ. Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Du (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế; được cung ứng trên toàn quốc tại các Bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm, các bưu cục giao dịch từ ngày 26/8/2025 đến ngày 30/6/2027.

Vụ trưởng Vụ Bưu chính Bộ KH-CN Lã Hoàng Trung cho biết, bộ tem không chỉ thể hiện dấu mốc lịch sử trọng đại, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mà còn là lời khẳng định về chủ quyền, tự do, độc lập, tinh thần đoàn kết, ý chí bất khuất và niềm tự hào dân tộc Việt Nam trong suốt 80 năm qua.

Bộ tem cũng truyền tải thông điệp về lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của Đảng, của dân tộc ta cùng các bậc tiền bối cách mạng và hàng triệu anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Đồng thời, bộ tem còn là lời khẳng định, sau 80 năm xây dựng và phát triển, đời sống nhân dân Việt Nam ngày càng ấm no, hạnh phúc, đất nước không ngừng đổi mới và hội nhập sâu rộng, tiếp tục vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển bền vững và thịnh vượng.