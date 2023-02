Khẩn trương xem xét, xử lý sự cố nghiêm trọng của cầu bắc qua sông Đào ở Đô Lương

(Baonghean.vn) - Một sự cố nghiêm trọng xảy ra tại cầu bắc qua sông Đào, xã Văn Sơn, huyện Đô Lương: Mố và lan can cầu có các vết nứt, nghiêng, phần lan can mố cầu phía Tây Bắc đã sụp đổ rơi xuống lòng sông Đào.

Ngày 21/2/2023, ngay sau 1 ngày xảy ra sự cố tại cầu bắc qua sông Đào, UBND xã Văn Sơn đã thành lập tổ công tác vào hiện trường, lập chốt chặn, hạn chế xe tải trọng qua lại và có thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân. Bên cạnh đó, UBND xã giao lực lượng Công an xã tăng cường tuần tra, giám sát qua hệ thống Camera an ninh để đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Cầu sông Đào là cây cầu huyết mạch nối thông vùng trong và vùng ngoài của xã Văn Sơn, chủ yếu phục vụ đi lại cho nhân dân các xã Văn Sơn, Yên Sơn, Thịnh Sơn. Cầu nằm trên tuyến đường Văn - Thịnh - Bài tại lý trình Km0+982 tại xóm 3, xã Văn Sơn. Cầu được xây dựng năm 1992 trải qua thời gian đưa vào sử dụng đã lâu, những năm gần đây lưu lượng xe tải nặng lưu thông qua cầu ngày một tăng, do đó cầu xuống cấp nhanh kể cả phần thân cầu và các mố cầu.

Trong năm 2022 và đầu năm 2023, lượng xe tải chở vật liệu qua cầu tăng đột biến để phục vụ thi công nâng cấp các công trình trên sông Đào và một số dự án khác trên địa bàn huyện.

Để đảm bảo an toàn cho phương tiện và tính mạng của người dân khi lưu thông đi lại qua cầu sông Đào, UBND xã Văn Sơn đề nghị cấp có thẩm quyền khẩn trương xem xét, có phương án tu sửa nhanh, đầu tư nâng cấp xây dựng cầu sông Đào tại xã Văn Sơn một cách kịp thời để đảm bảo tính mạng người và phương tiện tham gia giao thông qua đây.