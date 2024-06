Xã hội Khánh thành Khu tưởng niệm nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo ở quê hương Nghệ An Tối 12/6, tại xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, diễn ra lễ khánh thành Khu tưởng niệm nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo và chương trình nghệ thuật “Nguyễn Trọng Tạo - Cõi nhớ”.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Lê Doãn Hợp - nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông, Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học nghệ thuật Trung ương; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; lãnh đạo các sở, ngành; đông đảo thân nhân, bạn bè văn nghệ sĩ gần, xa cùng bà con nhân dân địa phương.

Các đại biểu cùng thân nhân gia đình nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo chụp hình lưu niệm trước tượng chân dung ông, trong khuôn viên Khu tưởng niệm. Ảnh: Xuân Thuỷ

Trong không khí xúc động tưởng nhớ nhà thơ, nhạc sĩ tài hoa, các đại biểu, thân nhân và bạn bè, công chúng hâm mộ đã cùng lắng nghe những nhạc phẩm nổi tiếng do ông sáng tác như: Chèo thuyền trên sông Bùng; Câu hát quê hương; Làng quan họ quê tôi; Đôi mắt đò ngang; Một dại khờ, một tôi…, qua giọng ca của các nghệ sĩ nổi tiếng: Anh Thơ, Trọng Tấn, Hà Quỳnh Như…

Nhiều bạn hữu cũng giãi bày những kỷ niệm đáng nhớ về Nguyễn Trọng Tạo - người đa tài, có tình yêu sâu nặng với quê hương và trọn đời sống vì nghệ thuật.

Ca sĩ Anh Thơ thể hiện ca khúc "Đôi mắt đò ngang" - một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo. Ảnh: Xuân Thuỷ

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã cùng tham quan Khu tưởng niệm nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo. Khu tưởng niệm được khởi công xây dựng từ tháng 7/2022 ngay tại nơi ông sinh ra và lớn lên, do chính con trai ông là Kiến trúc sư, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Trọng Thi thiết kế, lấy ý tưởng từ trong các sáng tác của ông và đặc trưng 3 vùng đất mà ông từng sống: Huế, Nghệ An và Hà Nội.

Những hình ảnh quen thuộc trong thơ ca Nguyễn Trọng Tạo như dòng sông, con đò, đôi mắt, vầng trăng, nốt nhạc… được cách điệu; hàm chứa tình cảm thiết tha với quê hương, đất nước và sự tân thời, hội nhập trong phong cách nghệ thuật của nhà thơ, nhạc sĩ tài hoa.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Xuân Thuỷ

Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo sinh ngày 25/8/1947 trong một gia đình nho học ở làng Trường Khê (nay là Diễn Hoa), huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ông là người đa tài, sớm bộc lộ tài năng thiên bẩm trong các lĩnh vực nghệ thuật: sáng tác bài thơ đầu tiên năm 14 tuổi, sáng tác bài hát đầu tiên năm 20 tuổi và xuất bản tập thơ đầu tiên vào năm 27 tuổi.

Nguyễn Trọng Tạo còn là một người lính, nhập ngũ năm 1969. Từ bộ đội, ông đi học Trường Viết văn Nguyễn Du, trải qua nhiều vị trí công tác ở Nhà văn hóa Quân Khu 4, Hội VHNT Thừa Thiên Huế, Hội Nhạc sỹ Việt Nam… Trong suốt sự nghiệp của mình, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo xuất bản hơn 20 đầu sách gồm thơ, văn, nhạc, phê bình tiểu luận và đoạt nhiều giải thưởng cao quý, trong đó có Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật.

Bạn hữu văn nghệ sĩ xem các bức ảnh, tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo. Ảnh: Xuân Thuỷ

Nhắc đến Nguyễn Trọng Tạo, công chúng mãi nhớ đến những tập thơ, trường ca được viết bởi bút pháp tài hoa như: Đồng dao cho người lớn, Nương Thân, Thế giới không còn trăng, Con đường của những vì sao… Về âm nhạc, Nguyễn Trọng Tạo cũng có nhiều ca khúc đi vào lòng người nghe bao thế hệ như: Làng quan họ quê tôi, Khúc hát sông quê, Đôi mắt đò ngang... Về hội họa, Nguyễn Trọng Tạo là tác giả của hàng trăm bìa sách và minh họa.

Quang cảnh Khu tưởng niệm nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo. Ảnh: Sách Nguyễn

Nguyễn Trọng Tạo đã sống một cuộc đời trọn vẹn vì nghệ thuật. Cuối năm 2017, ông bị tai biến. Qua cơn bạo bệnh, Nguyễn Trọng Tạo dường như thêm dồi dào cảm xúc sáng tạo. Tháng 8/2018, ông tổ chức đêm thơ - nhạc “Khúc hát sông quê” tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An - liveshow đầu tiên và cũng là duy nhất mà ông tổ chức tại quê hương.

Tại sự kiện, ông tâm sự trước đông đảo khán giả quê nhà, đại ý: ông đã nghĩ rằng mình chết đi, để rồi, kỳ diệu thay ông lại thấy sự sống trong mình thức dậy. Đó phải chăng là niềm may mắn nhất của đời ông, và ông tin có được may mắn ấy một phần là nhờ “đất mẹ” Nghệ An. Đem đêm nhạc về Vinh cũng có phần sâu thẳm là sự tri ân của ông với mảnh đất quê nhà.

Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo đón nhận tình cảm yêu thương của người thân, bạn hữu trong đêm thơ, nhạc "Khúc hát sông quê", tổ chức tại TP. Vinh tháng 8/2018. Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn

Ngày 7/1/2019, ông qua đời vì bệnh hiểm nghèo, hưởng thọ 72 tuổi. “Người bước ra từ ca dao”, “nhạc sĩ của đồng quê Việt Nam” ấy không còn nữa nhưng di sản nghệ thuật mà ông để lại mãi mãi còn lưu giữ trong trái tim của công chúng nhiều thế hệ. Do vậy, Khu tưởng niệm nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo là công trình ý nghĩa, không chỉ hiện thực hóa tâm nguyện của ông và gia đình, mà còn đáp ứng mong mỏi của đông đảo bạn hữu văn nghệ sĩ, người hâm mộ.