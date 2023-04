Khảo sát tình hình giao, quản lý, sử dụng biên chế công đoàn tại Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 21/4, tại thành phố Vinh, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị làm việc với Đoàn khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Tổ chức Trung ương về tình hình giao, quản lý, sử dụng biên chế làm việc tại tỉnh Nghệ An.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Thị Kiều Linh - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương, các đồng chí chuyên viên của Ban Tổ chức Trung ương.

Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và Chủ tịch Công đoàn các ngành, huyện, thành, thị.

Thay mặt Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh báo cáo tóm tắt về công tác quản lý biên chế Công đoàn. Từ năm 2015 đến nay, các cấp Công đoàn đã vận động phát triển thêm 78.641 đoàn viên, tăng tổng số đoàn viên đến thời điểm hiện tại là 29.573 người; thành lập mới được 342 công đoàn cơ sở, nâng tổng số công đoàn cơ sở hiện có là 2.885 đơn vị.

Trên cơ sở thực tiễn về công tác quản lý biên chế Công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh kiến nghị một số vấn đề như sửa đổi dự thảo đề xuất định mức giao và quản lý biên chế đối với các cấp công đoàn; các cấp có thẩm quyền sớm ban hành hướng dẫn về việc giao và quản lý biên chế đối với Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương; đề nghị lộ trình đến năm 2026 chỉ giảm 1 biên chế là đủ 5% theo quy định.

Các cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức Công đoàn ngoài số biên chế được giao, được phép ký hợp đồng lao động để làm một số nhiệm vụ chuyên môn trong chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; đề nghị Tổng Liên đoàn thực hiện việc bàn giao 2 đơn vị sự nghiệp (Nhà Văn hóa Lao động Nghệ An và Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật số 1 Nghệ An) trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh về tỉnh Nghệ An quản lý và giao biên chế cho các đơn vị.

Tại hội nghị, các thành viên Đoàn khảo sát và đại biểu tỉnh Nghệ An đã trao đổi một số nội dung xung quanh các vấn đề: Giao, bổ sung và quản lý biên chế Công đoàn; căn cứ về tính đặc thù của tỉnh Nghệ An để giao chỉ tiêu biên chế Công đoàn hợp lý.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An có phương án sử dụng biên chế hợp lý; xây dựng lại báo cáo số lượng biên chế Công đoàn trình Tổng Liên đoàn Lao động và Ban Tổ chức Trung ương để kịp thời giải quyết các kiến nghị, đề xuất và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc./.