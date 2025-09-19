Kinh tế Khát vọng nông thôn mới kiểu mẫu ở Nghĩa Hành Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất (2025 – 2030) đặt mục tiêu đưa Nghĩa Hành trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030, phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và khát vọng đổi mới.

Điều kiện tự nhiên và lợi thế phát triển

Xã Nghĩa Hành được hợp nhất 3 xã Phú Sơn, Nghĩa Hành và Tân Hương. Với diện tích tự nhiên 112km², dân số hơn 22 nghìn người, Nghĩa Hành thuộc nhóm những xã có quy mô nổi bật của tỉnh. Trên nền tảng đó, một đảng bộ mới cũng được hình thành với gần 700 đảng viên, 39 tổ chức cơ sở đảng, tạo nên sức mạnh chính trị – tổ chức cho quá trình phát triển lâu dài.

Nghĩa Hành là xã có địa bàn rộng và quỹ đất đa dạng. Ảnh: CSCC

Không chỉ có quy mô, xã Nghĩa Hành còn sở hữu vị trí chiến lược. 10,5 km đường Hồ Chí Minh đi qua địa bàn cùng 30 km sông chảy dọc đã biến nơi đây thành điểm nối giữa các vùng kinh tế trọng điểm, mở ra cơ hội giao thương, thu hút đầu tư và phát triển các loại hình dịch vụ mới. Ngoài ra, xã có quỹ đất đa dạng lên tới hơn 11.000 ha, trong đó đất lâm nghiệp chiếm hơn 6.000 ha – nguồn lực quý giá cho phát triển kinh tế rừng gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và du lịch sinh thái.

Nghĩa Hành cũng là nơi hội tụ nhiều cộng đồng dân cư và truyền thống văn hóa phong phú. Người dân nơi đây nổi tiếng cần cù, hiếu học, có ý thức cộng đồng cao. Sau sáp nhập, chính tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đã trở thành “chất keo” kết dính, giúp địa phương nhanh chóng ổn định, phát huy tiềm năng. Vị thế địa lý, tiềm năng tự nhiên cùng nền tảng văn hóa – xã hội ấy chính là “vốn liếng” để Nghĩa Hành khởi đầu hành trình trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trong kỷ nguyên phát triển mới.

Nỗ lực chuyển mình

Sau sáp nhập, xã Nghĩa Hành bước vào giai đoạn phát triển với xuất phát điểm còn thấp, chịu ảnh hưởng của đại dịch, thiên tai và biến động giá cả. Thế nhưng, bức tranh kinh tế – xã hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 lại cho thấy một sắc thái khác: Sức bật của một xã mới với những chuyển động tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Từ sự đồng thuận của nhân dân, xã Nghĩa Hành có được lợi thế trong xây dựng, phát triển. Ảnh: CSCC

Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu quan trọng vượt mục tiêu nghị quyết. Từ một xã thuần nông, Nghĩa Hành đã bắt đầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao giá trị gia tăng: Phát triển kinh tế rừng, hình thành các trang trại, gia trại chăn nuôi theo chuỗi; ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp; mở rộng nuôi trồng thủy sản, tận dụng hiệu quả mặt nước. Hoạt động công nghiệp – xây dựng và dịch vụ thương mại cũng khởi sắc, trở thành những “mũi nhọn” mới bên cạnh nông nghiệp.

Đáng chú ý, phong trào xây dựng nông thôn mới đã trở thành động lực nội sinh mạnh mẽ. Hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được đầu tư, nâng cấp đồng bộ hơn; nhiều công trình phúc lợi phục vụ dân sinh được hoàn thành nhờ sự kết hợp giữa nguồn vốn Nhà nước và sự đóng góp tự nguyện của nhân dân. Không chỉ nâng cao chất lượng sống, những công trình này còn mở đường cho các hoạt động kinh tế – xã hội phát triển.

Công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý được lãnh đạo xã quan tâm. Ảnh: CSCC

Nghĩa Hành cũng chú trọng cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, từng bước xây dựng nền tảng cho chính quyền số, kinh tế số. Việc thu hút đầu tư ngoài ngân sách, khơi dậy tiềm năng đất đai, khoáng sản, nguồn nhân lực đã tạo thêm nguồn lực quan trọng để xã tiếp tục phát triển. Tất cả cho thấy một bức tranh kinh tế – xã hội đang chuyển mình theo hướng hiện đại, bền vững, đặt nền tảng cho mục tiêu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2030.

Đặt con người ở trung tâm phát triển

Nếu kinh tế là “xương sống”, thì văn hóa – đời sống chính là “trái tim” trong hành trình xây dựng xã Nghĩa Hành mới. Ngay từ những năm đầu sáp nhập, xã đã coi việc chăm lo con người, nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần là trọng tâm của mọi chính sách. Nhờ đó, nhiều chỉ tiêu về giáo dục, y tế, an sinh xã hội đã được hoàn thành sớm và vượt kế hoạch.

Cơ sở vật chất các trường học được đầu tư đồng bộ. Ảnh: CSCC

Trong lĩnh vực giáo dục, cơ sở vật chất trường lớp được đầu tư, trang thiết bị dạy học được hiện đại hóa, tạo điều kiện nâng cao chất lượng dạy và học. Mạng lưới y tế được củng cố, các chương trình phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe bà mẹ – trẻ em triển khai kịp thời. Đặc biệt, trong giai đoạn đại dịch Covid-19, xã đã chủ động các biện pháp phòng chống, thu dung và điều trị, bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

An sinh xã hội cũng được chú trọng với nhiều chính sách hỗ trợ giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao kỹ năng lao động nông thôn. Nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo, đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt. Cùng với đó, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” và chăm lo đối tượng chính sách được thực hiện nghiêm túc, tạo niềm tin trong dân.

Bức tranh văn hóa – tinh thần của Nghĩa Hành cũng đầy khởi sắc. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được hưởng ứng mạnh mẽ, góp phần định hình nếp sống mới ở nông thôn. Hoạt động thể thao, văn nghệ, lễ hội truyền thống được duy trì và phát triển, làm phong phú thêm bản sắc địa phương. Hạ tầng thông tin – truyền thông phát triển nhanh, Internet phủ sóng tới hầu hết các xóm, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai chuyển đổi số và nâng cao dân trí.

Người dân chung tay xây dựng nông thôn mới và tích cực hưởng ứng các phong trào. Ảnh: CSCC

Những thành quả này không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, mà còn khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm cộng đồng – yếu tố then chốt giúp xã Nghĩa Hành tiến nhanh hơn trên con đường trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Chính quyền gần dân, khơi dậy khát vọng phát triển

Bước sang nhiệm kỳ 2025 – 2030, Nghĩa Hành đặt ra mục tiêu không chỉ đạt chuẩn nông thôn mới mà còn trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh Nghệ An. Điều quan trọng hơn những “chuẩn” định lượng chính là cách xã lựa chọn để đi tới mục tiêu ấy: Xây dựng một hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, lấy sự hài lòng và đời sống của người dân làm thước đo thành công.

Với quan điểm lấy dân làm gốc, chính quyền thật sự gần dân và chăm lo cho đời sống nhân dân. Ảnh: CSCC

Chính quyền xã xác định rõ “lấy dân làm gốc” là kim chỉ nam. Cấp ủy, chính quyền, cán bộ chủ chốt đã và đang duy trì đối thoại thường xuyên với nhân dân, kịp thời lắng nghe, giải quyết các kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở. Không chỉ trong lời nói, sự “gần dân” còn thể hiện ở việc cán bộ trực tiếp xuống thôn, xóm, dự sinh hoạt chi bộ, cùng người dân bàn và làm những việc thiết thực như mở đường, cải tạo kênh mương, xây dựng trường học, nhà văn hóa. Mỗi công trình, mỗi chính sách đều được thiết kế để người dân không chỉ “thụ hưởng” mà còn tham gia, giám sát, phản biện.

Trong định hướng phát triển, xã sẽ tiếp tục tập trung cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư để huy động nguồn lực cho hạ tầng giao thông, điện, thông tin, cơ sở vật chất giáo dục – y tế. Phát triển kinh tế xanh, kinh tế rừng, trang trại, sản phẩm đặc trưng địa phương đi đôi với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.

Lãnh đạo xã Nghĩa Hành quyết tâm chinh phục mục tiêu nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: CSCC

Song song, xã Nghĩa Hành coi phát triển con người là trung tâm: Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Quốc phòng – an ninh tiếp tục được giữ vững để bảo đảm môi trường phát triển ổn định. Tất cả những nhiệm vụ ấy chỉ có thể hoàn thành nếu chính quyền thực sự gần dân, hiểu dân, trọng dân và phát huy tối đa nội lực của nhân dân. Đó là con đường để Nghĩa Hành biến khát vọng thành hiện thực, trở thành điểm sáng về nông thôn mới trong kỷ nguyên phát triển mới.