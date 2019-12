Khởi tố 2 đối tượng buôn ma túy dùng lựu đạn chống trả công an khi bị bắt giữ

Công an huyện Quỳ Hợp vừa ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Trung Hiếu, SN 1991, trú tại xã Châu Hội và Lô Văn Kỳ, SN 1992, trú tại xã Châu Thắng, cùng huyện Quỳ Châu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Vào cuối tháng 11/2019, qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Quỳ Hợp phát hiện một đường dây mua, bán ma túy hoạt động liên huyện từ huyện Quế Phong đi qua địa bàn huyện Quỳ Hợp để đưa về xuôi tiêu thụ, do đối tượng Lê Trung Hiếu cầm đầu.

Lê Trung Hiếu và Lô Văn Kỳ (áo đen). Ảnh: Đức Vũ Công an huyện Quỳ Hợp đã quyết định xác lập chuyên án để triệt xóa tận gốc đường dây nguy hiểm này. Bọn chúng mỗi lần giao dịch ma túy thường cất giấu hàng kỹ lưỡng, thường xuyên thay đổi phương thức vận chuyển ma túy. Đối tượng Hiếu thường đi bằng xe ô tô loại 04 chỗ ngồi, còn ma túy sẽ do đối tượng Lô Văn Kỳ vận chuyển bằng xe máy về qua địa bàn huyện Quỳ Hợp rồi mới giao cho Hiếu. Mỗi lần giao dịch ma túy như vậy, đối tượng Hiếu luôn mang theo sẵn lựu đạn để chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện.



Sau khi xin ý kiến lãnh đạo Công an tỉnh, các lực lượng của Công an huyện Quỳ Hợp đã quyết định phá án. Vào hồi 16 giờ 30’ ngày 16/12/2019, khi xác định chiếc xe ô tô biển kiểm soát 37A - 446.61 do Hiếu điều khiển, chở Kỳ có vận chuyển ma túy chạy từ huyện Quế Phong đi qua địa bàn xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp, Công an huyện Quỳ Hợp đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, dừng chiếc xe ô tô nói trên để kiểm tra. Tuy vậy, 02 đối tượng trên xe đã cố thủ, buộc lực lượng chức năng phải phá kính xe để khống chế các đối tượng.

Số lượng ma túy, lựu đạn bị lực lượng Công an thu giữ. Ảnh: Đức Vũ Trong quá trình bắt giữ, đối tượng Lê Trung Hiếu đã cầm lựu đạn đe dọa tự sát, chống trả rất quyết liệt. Tuy vậy, do chủ động trong quá trình trấn áp và lường trước được thủ đoạn manh động của các đối tượng, nên việc bắt giữ diễn ra an toàn. Hai đối tượng Hiếu và Kỳ đã bị Công an khống chế kịp thời. Khám xét nhanh chóng chiếc xe ô tô do Hiếu điều khiển, lực lượng Công an thu giữ 1.000 viên ma túy tổng hợp, 06 gói ma túy tổng hợp (03 gói Ketamin, 03 gói ma túy dạng đá) trọng lượng 150g.



Tại cơ quan điều tra Công an huyện Quỳ Hợp, 02 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội, số ma túy được bọn chúng mua ở khu vực cửa khẩu Thông Thụ, huyện Quế Phong của một đối tượng người Lào, mục đích để đưa về xuôi tiêu thụ.

Hiện, chuyên án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.