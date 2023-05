Khởi tố 3 đối tượng phá rừng ở Kỳ Sơn

Hồng Ngọc Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Liên quan vụ phá rừng tại Tiểu khu 366C, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã khởi tố 3 bị can về tội "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản".