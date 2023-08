Khởi tố đối tượng bắt cóc bé trai tống tiền 15 tỷ đồng

Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Trung, cựu cán bộ CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc để làm rõ hành vi bắt cóc trẻ em nhằm tống tiền.

Tối 16/8, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, đồng thời khởi tố bị can Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, trú xã Đồng Tĩnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc) nhằm làm rõ hành vi bắt cóc trẻ em để tống tiền.

Theo Thiếu tướng Tùng, trước khi bị bắt, Trung là cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc, cấp bậc Thượng úy. Ngay khi bắt người này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã có văn bản gửi Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị thực hiện các thủ tục tước danh hiệu Công an Nhân dân theo quy định của ngành Công an đối với Nguyễn Đức Trung để xử lý nghiêm theo quy định.

Bé trai bị bắt cóc được giải cứu an toàn.

Căn cứ nội dung thông báo và đề nghị của Công an TP Hà Nội, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định về việc kỷ luật cán bộ bằng hình thức tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với Nguyễn Đức Trung.

Theo báo cáo của Công an TP Hà Nội, khoảng 9h ngày 14/8, Nguyễn Đức Trung sử dụng xe ô tô Kia Moring màu trắng lắp BKS giả là 29A-246.99, mang theo một khẩu súng bắn đạn cao su đến khu đô thị mới Việt Hưng, Long Biên và đi vòng quanh trong khu vực này để trộm cắp tài sản.

Do không trộm cắp được gì nên Trung nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em để đe dọa cưỡng đoạt tiền của gia đình cháu bé. Trung mua một cuộn băng dính to, một đôi găng tay, 2 dây chun buộc hàng tại một chợ ở quận Long Biên, đến khoảng 18h30 thì đi đến khu vực trước cửa biệt thự C6BT7 khu đô thị mới Việt Hưng và bắt cóc cháu N.T.P., cho lên xe ô tô.

Kẻ bắt cóc dùng dây buộc tay cháu bé và chạy xe qua nhiều địa bàn trên TP Hà Nội, liên tục gọi điện cho gia đình nạn nhân để tống tiền.

Đến khoảng 5h ngày 15/8, khi đưa cháu bé đến đường gom Khu công nghiệp Đồng Văn, thị trấn Đồng Văn, Hà Nam, Trung bị lực lượng công an bắt giữ.