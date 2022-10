Khởi tố thêm 03 bị can liên quan tới sai phạm xảy ra tại Xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương

(Baonghean.vn) - Quá trình mở rộng điều tra liên quan đến vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thuỷ lợi Bắc Nghệ An, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục khởi tố thêm 3 bị can.

Ngày 06/10/2022, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 03 bị can là cán bộ Tổ Kế hoạch kỹ thuật của Xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thuỷ lợi Bắc Nghệ An về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356, Bộ Luật Hình sự.

03 bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Duy Hùng (SN 1991), trú tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, công tác tại Tổ kế hoạch kỹ thuật của Xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương từ năm 2015 đến giữa năm 2019; Cao Đăng Chương (SN 1987), trú tại thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, công tác tại Tổ kế hoạch kỹ thuật của Xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương từ năm 2010 đến cuối năm 2019 và Trần Khắc Tú (SN 1990), trú tại xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, công tác tại Tổ kế hoạch kỹ thuật của Xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương từ đầu năm 2018 đến đầu năm 2020.

Trước đó, ngày 15/11/2021, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", xảy ra tại Xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục xác định sai phạm của các bị can Nguyễn Duy Hùng, Cao Đăng Chương, Trần Khắc Tú.

Theo đó, mặc dù trên thực tế không diễn ra hoạt động thi công công trình, nhưng với vai trò được phân công là cán bộ Tổ kế hoạch kỹ thuật của Xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương có nhiệm vụ “tiến hành lập các hồ sơ sửa chữa công trình”, trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2019, các bị can Hùng, Chương và Tú đã tiến hành lập khống, ký khống nhiều hồ sơ, tài liệu của các công trình nạo vét và sửa chữa của Xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 3,6 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục tiến hành các hoạt động điều tra để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.