Không gian Giáng sinh đậm chất làng nghề ở ‘xứ sở nồi đất’

(Baonghean.vn) - Nghệ An nhật báo Số 13431 ngày 23-12-2022

(Baonghean.vn) - Sáng 23/12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

(Baonghean.vn) - Sáng 23/12, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12/2022. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả trên các mặt công tác, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đóng góp tích cực cho sự phát triển của tỉnh.