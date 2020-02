Kiểm tra công tác phòng dịch bệnh nCoV tại các nhà hàng, khách sạn, khu du lịch

Đoàn công tác Sở Du lịch Nghệ An làm việc với các cơ sở lưu trú. Ảnh: Trà Giang

Để phòng chống dịch bệnh nCoV hiệu quả, trong ngày 05/02/2020, Sở Du lịch Nghệ An thành lập 03 đoàn công tác thực hiện kiểm tra, chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp tại 15 cơ sở lưu trú, doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, nhà hàng, các khu, điểm di tích.

Qua kiểm tra, đoàn công tác của Sở Du lịch nhận thấy: Các đơn vị, khu - điểm di tích ở Nghệ An đã và đang triển khai tốt các nội dung phòng chống dịch bệnh như vệ sinh môi trường, mua sắm khẩu trang, dung dịch vệ sinh; cung cấp khẩu trang cho du khách; thực hiện tuyên truyền về dịch bệnh cho du khách...

Đoàn công tác của Sở Du lịch Nghệ An cũng đã có những trao đổi, chia sẻ khó khăn với các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp kinh doanh du lịch; cũng như bàn bạc tìm giải pháp nhằm khôi phục, thúc đẩy du lịch tăng trưởng trở lại sau khi hết dịch...

Vào thời điểm này, hầu như tất cả các cơ sở lưu trú, khu du lịch, doanh nghiệp lữ hành trong tỉnh đều bị hủy tour tuyến, không có khách để phục vụ.

Các cơ sở du lịch trong tỉnh đã và đang triển khai tốt công tác phòng chống nCoV. Ảnh: Trà Giang

Trước đó, vào ngày 04/0/2020, Sở Du lịch Nghệ An tiếp tục có công văn khẩn về việc triển khai phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona gây ra gửi các khu, điểm du lịch, doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, cơ sở lưu trú, các nhà hàng và cơ sở dịch vụ được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh.

Sở Du lịch Nghệ An Nghệ An chỉ đạo các đơn vị quán triệt nội dung công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona gây ra đến tất cả cán bộ, công nhân lao động trong đơn vị; thực hiện tốt việc đăng ký tờ khai sức khỏe theo mẫu của Bộ Y tế cho khách vào tham quan, du lịch tại Nghệ An; chủ động tiến hành vệ sinh, khử trùng tại cơ sở lưu trú du lịch; phương tiện vận chuyển khách du lịch; tuyên truyền và khuyến cáo du khách.

Bàn bạc, trao đổi tìm giải pháp thúc đẩy du lịch Nghệ An sau khi hết dịch. Ảnh: Trà Giang Sở Du lịch yêu cầu các doanh nghiệp tạm dừng đưa đón khách đến vùng có dịch và không đón khách du lịch từ vùng có dịch đến Nghệ An; tiếp tục phục vụ khách du lịch nước ngoài chưa thể về nước do yêu cầu tạm dừng bay đi đến các vùng có dịch của Cục Hàng không Việt Nam và tiến hành giám sát việc di chuyển, tình trạng sức khỏe du khách, kịp thời báo cáo cơ quan chức năng những trường hợp nghi ngờ bệnh đường hô hấp cấp.

Sở Du lịch cũng đề nghị các cơ sở lưu trú khẩn trương tổng hợp số lượng khách, thời gian nhập cảnh, thời gian lưu trú lịch trình di chuyển ngày của khách Trung Quốc đang lưu trú tại cơ sở và tiếp tục cập nhật thông tin cho đến hết dịch, hàng ngày về cho Sở Du lịch Nghệ An./.