Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/2 Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ; UBND Thành phố Vinh kiến nghị giảm phí qua cầu Bến Thủy 1 cho người dân các phường, xã mới sáp nhập... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Sáng 27/2, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2 nhằm đánh giá công tác trong tháng và triển khai nhiệm vụ tháng 3/2025, trong đó trọng tâm là triển khai hoạt động giám sát, khảo sát.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Mai Hoa

* Sáng 27/2, Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2025 họp để nghe và cho kiến vào kế hoạch tổ chức đại hội. Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2025 với chủ đề: "Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua xây dựng Nghệ An phát triển nhanh và bền vững" sẽ diễn ra vào tháng 9/2025, có 521 đại biểu tham dự.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp của Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2025. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 27/2, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến vào các dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp của UBND tỉnh để nghe và cho ý kiến vào các dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

* Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, ngành Y tế Nghệ An phấn đấu tạo chuyển động mạnh mẽ, dứt khoát, quyết liệt, tích cực, nỗ lực, nội lực, tự tin để vượt qua thách thức, thực hiện tốt các định hướng và mục tiêu phát triển...

Tiến sĩ, bác sĩ Chuyên khoa II Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An kiểm tra, chỉ đạo công tác xây dựng Bệnh viện Đa khoa Nghệ An thành bệnh viện hạng đặc biệt. Ảnh: Thành Chung

* Sáng 27/2, tại trụ sở cơ quan Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An diễn ra lễ chuyển giao, tiếp nhận tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Lễ ký biên bản giao, nhận các tổ chức cơ sở đảng. Ảnh: Thành Duy

* UBND Thành phố Vinh kiến nghị giảm phí qua cầu Bến Thủy 1 cho người dân các phường, xã mới sáp nhập.