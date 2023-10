Kiến trúc nghệ thuật độc đáo Di tích Quốc gia đền Đức Hoàng (Đô Lương)

(Baonghean.vn) - Sáng 11/10, tại thành phố Vinh, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Nghệ An tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh năm 2023.