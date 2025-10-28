Thứ Ba, 28/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:

Kovac bênh vực Guirassy giữa chuỗi 4 trận tịt ngòi

CTVX28/10/2025 11:17

Kovac bảo vệ Guirassy trước Eintracht Frankfurt ở Cúp quốc gia Đức, khẳng định anh là số 9 của Dortmund dù tịt ngòi 4 trận; mùa này 10 bàn, 4 kiến tạo/16 trận.

Serhou Guirassy bước vào cuộc đọ sức với Eintracht Frankfurt ở Cúp quốc gia Đức trong bối cảnh tịt ngòi 4 trận liên tiếp, nhưng Niko Kovac chọn cách kéo áp lực khỏi trung phong của Borussia Dortmund. HLV người Croatia khẳng định Guirassy vẫn là trụ cột chiến thuật lẫn tinh thần, đồng thời để ngỏ khả năng cho anh nghỉ ngắn hạn nhằm tái tạo năng lượng.

Guirassy đang gặp vấn đề phong độ
Guirassy đang gặp vấn đề phong độ

Bối cảnh và phát biểu trước trận Frankfurt

Kovac nhìn thẳng vào vấn đề phong độ nhưng nhấn mạnh giá trị tập thể mà Guirassy mang lại: “Dĩ nhiên tôi cũng thấy rằng hiện tại cậu ấy không ghi bàn, nhưng tôi vẫn chứng kiến Guirassy rất chăm chỉ và luôn cống hiến hết mình. Ngay cả trong trận gặp Cologne, cậu ấy vẫn nỗ lực không ngừng. Guirassy cũng tạo cơ hội cho đồng đội. Và trong sự nghiệp của một tiền đạo, đôi khi có những tình huống mà bình thường họ sẽ dứt điểm thành công, nhưng bây giờ thì lại bỏ lỡ. Điều đó là bình thường.”

Ông củng cố niềm tin với học trò: “Tôi đã nói điều này nhiều lần và vẫn giữ nguyên quan điểm rằng Guirassy rất quan trọng với chúng tôi. Cậu ấy là người dẫn đầu hàng công, khởi đầu mọi tình huống – cả khi có bóng lẫn khi pressing. Vì thế, tôi luôn muốn tiếp thêm niềm tin cho cậu ấy.”

Kịch bản xoay tua cũng được hé lộ: “Có thể Guirassy sẽ được cho nghỉ một trận để tái tạo năng lượng. Nhưng tôi vẫn còn thời gian để cân nhắc cho trận đấu ngày mai hoặc các trận tiếp theo.” Và ông kết lại: “Guirassy vẫn là cầu thủ tạo tầm ảnh hưởng lớn đối với chúng tôi, cả trong lối chơi lẫn tinh thần của đội bóng.”

Phân tích chiến thuật: Guirassy và cấu trúc tấn công

Nhìn từ các phát biểu của Kovac, vai trò của Guirassy vượt ra ngoài số bàn thắng. Anh là điểm tựa ở tuyến đầu: giữ bóng, liên kết tuyến hai, kéo giãn cặp trung vệ và mở ra hành lang cho các đợt băng lên. Khi Dortmund có bóng, Guirassy thường là trạm trung chuyển đầu tiên để đội hình dâng cao giữ nhịp tấn công. Khi không có bóng, anh là “cuộn đánh lửa” cho pressing, ép hướng chuyền và kích hoạt đồng đội vây ráp ở nửa sân đối thủ.

Trong bối cảnh khô hạn bàn thắng, những đóng góp không bóng và khả năng tạo cơ hội tiếp tục là thước đo quan trọng. Việc HLV nhấn mạnh “khởi đầu mọi tình huống – cả khi có bóng lẫn khi pressing” cho thấy yêu cầu chiến thuật đặt lên số 9: vừa là mũi nhọn kết thúc, vừa là mắt xích tổ chức. Với một trung phong phải gánh cả hai vai trò, sự dao động về hiệu suất dứt điểm là điều có thể xảy ra theo chu kỳ.

Thống kê quan trọng

  • Tịt ngòi 4 trận liên tiếp trước thềm trận Eintracht Frankfurt.
  • Mùa này cho Borussia Dortmund: 10 bàn và 4 kiến tạo sau 16 trận trên mọi đấu trường.
  • Chuyển nhượng: Trước đó có tin Barca nhắm Guirassy thay Robert Lewandowski.
Chỉ sốGiá trị
Chuỗi không ghi bàn4 trận gần nhất
Thành tích mùa này10 bàn, 4 kiến tạo/16 trận (mọi đấu trường)

Tác động đến lựa chọn nhân sự và trận đấu sắp tới

Khả năng “nghỉ một trận” mà Kovac cân nhắc đặt ra bài toán điều chỉnh cấu trúc tấn công nếu Dortmund không có trung phong mũi nhọn đúng nghĩa. Ngược lại, nếu Guirassy đá chính, điểm mấu chốt là nhịp di chuyển không bóng để tạo khoảng trống, cường độ pressing đầu trận và sự bình tĩnh ở pha chạm cuối.

Ở cấp độ tâm lý, thông điệp ủng hộ từ HLV có thể giảm tải kỳ vọng, giúp tiền đạo 29 tuổi trở lại với các quyết định dứt điểm “tự nhiên” hơn. Với một số 9 làm nền cho cả pressing lẫn build-up, chỉ một khoảnh khắc đúng thời điểm cũng có thể thay đổi nhịp độ của trận đấu loại trực tiếp.

Những điểm cần theo dõi

  • Cách Dortmund sử dụng Guirassy trong vai trò mỏ neo: làm tường hay tấn công khoảng trống phía sau lưng trung vệ.
  • Trigger pressing ở khu vực giữa sân: Guirassy dẫn hướng ép biên ra sao và đồng đội có bắt nhịp kịp thời không.
  • Chuyển hóa cơ hội: sau chuỗi 4 trận im tiếng, chất lượng pha chạm cuối và lựa chọn dứt điểm của Guirassy.

Tựu trung, thông điệp của Kovac là rõ ràng: hiệu suất ghi bàn có thể lên xuống theo chu kỳ, nhưng cấu trúc chiến thuật xoay quanh Guirassy vẫn giữ nguyên giá trị. Đó là nền tảng để Dortmund bước vào cuộc hẹn với Eintracht Frankfurt ở Cúp quốc gia Đức.

Bài liên quan

Đọc tiếp

MU cân nhắc mượn Jobe Bellingham từ Dortmund tháng 1

MU cân nhắc mượn Jobe Bellingham từ Dortmund tháng 1

Nhận định, dự đoán Copenhagen vs Borussia Dortmund: Dội bom chủ nhà

Nhận định, dự đoán Copenhagen vs Borussia Dortmund: Dội bom chủ nhà

Nhận định, dự đoán Borussia Dortmund vs Athletic Bilbao: Hai bàn định mệnh

Nhận định, dự đoán Borussia Dortmund vs Athletic Bilbao: Hai bàn định mệnh

Nhận định, dự đoán Juventus vs Borussia Dortmund: Cú sốc phút bù giờ

Nhận định, dự đoán Juventus vs Borussia Dortmund: Cú sốc phút bù giờ

Nhận định, dự đoán Borussia Dortmund vs Holstein Kiel: Trút giận lên tân binh

Nhận định, dự đoán Borussia Dortmund vs Holstein Kiel: Trút giận lên tân binh

Đọc tiếp

MU cân nhắc mượn Jobe Bellingham từ Dortmund tháng 1

MU cân nhắc mượn Jobe Bellingham từ Dortmund tháng 1

Nhận định, dự đoán Copenhagen vs Borussia Dortmund: Dội bom chủ nhà

Nhận định, dự đoán Copenhagen vs Borussia Dortmund: Dội bom chủ nhà

Nhận định, dự đoán Borussia Dortmund vs Athletic Bilbao: Hai bàn định mệnh

Nhận định, dự đoán Borussia Dortmund vs Athletic Bilbao: Hai bàn định mệnh

Nhận định, dự đoán Juventus vs Borussia Dortmund: Cú sốc phút bù giờ

Nhận định, dự đoán Juventus vs Borussia Dortmund: Cú sốc phút bù giờ

Nhận định, dự đoán Borussia Dortmund vs Holstein Kiel: Trút giận lên tân binh

Nhận định, dự đoán Borussia Dortmund vs Holstein Kiel: Trút giận lên tân binh

Xem thêm Quốc tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Quốc tế
      Kovac bênh vực Guirassy giữa chuỗi 4 trận tịt ngòi

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO