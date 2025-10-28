Kovac bênh vực Guirassy giữa chuỗi 4 trận tịt ngòi Kovac bảo vệ Guirassy trước Eintracht Frankfurt ở Cúp quốc gia Đức, khẳng định anh là số 9 của Dortmund dù tịt ngòi 4 trận; mùa này 10 bàn, 4 kiến tạo/16 trận.

Serhou Guirassy bước vào cuộc đọ sức với Eintracht Frankfurt ở Cúp quốc gia Đức trong bối cảnh tịt ngòi 4 trận liên tiếp, nhưng Niko Kovac chọn cách kéo áp lực khỏi trung phong của Borussia Dortmund. HLV người Croatia khẳng định Guirassy vẫn là trụ cột chiến thuật lẫn tinh thần, đồng thời để ngỏ khả năng cho anh nghỉ ngắn hạn nhằm tái tạo năng lượng.

Guirassy đang gặp vấn đề phong độ

Bối cảnh và phát biểu trước trận Frankfurt

Kovac nhìn thẳng vào vấn đề phong độ nhưng nhấn mạnh giá trị tập thể mà Guirassy mang lại: “Dĩ nhiên tôi cũng thấy rằng hiện tại cậu ấy không ghi bàn, nhưng tôi vẫn chứng kiến Guirassy rất chăm chỉ và luôn cống hiến hết mình. Ngay cả trong trận gặp Cologne, cậu ấy vẫn nỗ lực không ngừng. Guirassy cũng tạo cơ hội cho đồng đội. Và trong sự nghiệp của một tiền đạo, đôi khi có những tình huống mà bình thường họ sẽ dứt điểm thành công, nhưng bây giờ thì lại bỏ lỡ. Điều đó là bình thường.”

Ông củng cố niềm tin với học trò: “Tôi đã nói điều này nhiều lần và vẫn giữ nguyên quan điểm rằng Guirassy rất quan trọng với chúng tôi. Cậu ấy là người dẫn đầu hàng công, khởi đầu mọi tình huống – cả khi có bóng lẫn khi pressing. Vì thế, tôi luôn muốn tiếp thêm niềm tin cho cậu ấy.”

Kịch bản xoay tua cũng được hé lộ: “Có thể Guirassy sẽ được cho nghỉ một trận để tái tạo năng lượng. Nhưng tôi vẫn còn thời gian để cân nhắc cho trận đấu ngày mai hoặc các trận tiếp theo.” Và ông kết lại: “Guirassy vẫn là cầu thủ tạo tầm ảnh hưởng lớn đối với chúng tôi, cả trong lối chơi lẫn tinh thần của đội bóng.”

Phân tích chiến thuật: Guirassy và cấu trúc tấn công

Nhìn từ các phát biểu của Kovac, vai trò của Guirassy vượt ra ngoài số bàn thắng. Anh là điểm tựa ở tuyến đầu: giữ bóng, liên kết tuyến hai, kéo giãn cặp trung vệ và mở ra hành lang cho các đợt băng lên. Khi Dortmund có bóng, Guirassy thường là trạm trung chuyển đầu tiên để đội hình dâng cao giữ nhịp tấn công. Khi không có bóng, anh là “cuộn đánh lửa” cho pressing, ép hướng chuyền và kích hoạt đồng đội vây ráp ở nửa sân đối thủ.

Trong bối cảnh khô hạn bàn thắng, những đóng góp không bóng và khả năng tạo cơ hội tiếp tục là thước đo quan trọng. Việc HLV nhấn mạnh “khởi đầu mọi tình huống – cả khi có bóng lẫn khi pressing” cho thấy yêu cầu chiến thuật đặt lên số 9: vừa là mũi nhọn kết thúc, vừa là mắt xích tổ chức. Với một trung phong phải gánh cả hai vai trò, sự dao động về hiệu suất dứt điểm là điều có thể xảy ra theo chu kỳ.

Thống kê quan trọng

Tịt ngòi 4 trận liên tiếp trước thềm trận Eintracht Frankfurt.

Mùa này cho Borussia Dortmund: 10 bàn và 4 kiến tạo sau 16 trận trên mọi đấu trường.

Chuyển nhượng: Trước đó có tin Barca nhắm Guirassy thay Robert Lewandowski.

Chỉ số Giá trị Chuỗi không ghi bàn 4 trận gần nhất Thành tích mùa này 10 bàn, 4 kiến tạo/16 trận (mọi đấu trường)

Tác động đến lựa chọn nhân sự và trận đấu sắp tới

Khả năng “nghỉ một trận” mà Kovac cân nhắc đặt ra bài toán điều chỉnh cấu trúc tấn công nếu Dortmund không có trung phong mũi nhọn đúng nghĩa. Ngược lại, nếu Guirassy đá chính, điểm mấu chốt là nhịp di chuyển không bóng để tạo khoảng trống, cường độ pressing đầu trận và sự bình tĩnh ở pha chạm cuối.

Ở cấp độ tâm lý, thông điệp ủng hộ từ HLV có thể giảm tải kỳ vọng, giúp tiền đạo 29 tuổi trở lại với các quyết định dứt điểm “tự nhiên” hơn. Với một số 9 làm nền cho cả pressing lẫn build-up, chỉ một khoảnh khắc đúng thời điểm cũng có thể thay đổi nhịp độ của trận đấu loại trực tiếp.

Những điểm cần theo dõi

Cách Dortmund sử dụng Guirassy trong vai trò mỏ neo: làm tường hay tấn công khoảng trống phía sau lưng trung vệ.

Trigger pressing ở khu vực giữa sân: Guirassy dẫn hướng ép biên ra sao và đồng đội có bắt nhịp kịp thời không.

Chuyển hóa cơ hội: sau chuỗi 4 trận im tiếng, chất lượng pha chạm cuối và lựa chọn dứt điểm của Guirassy.

Tựu trung, thông điệp của Kovac là rõ ràng: hiệu suất ghi bàn có thể lên xuống theo chu kỳ, nhưng cấu trúc chiến thuật xoay quanh Guirassy vẫn giữ nguyên giá trị. Đó là nền tảng để Dortmund bước vào cuộc hẹn với Eintracht Frankfurt ở Cúp quốc gia Đức.