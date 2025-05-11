Quốc tế Nhận định, dự đoán Man City vs Borussia Dortmund: Haaland trừng phạt đội bóng cũ Trận đấu giữa Man City vs Borussia Dortmund giải Champion League diễn ra vào 3h00 ngày 6/11. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Man City vs Borussia Dortmund mới nhất

Cả Erling Haaland và Rodri – chủ nhân Quả bóng vàng 2024 – đều đã kịp bình phục để góp mặt trong chiến thắng trước Bournemouth. Tuy nhiên, Mateo Kovacic vẫn đang nghỉ dài hạn vì chấn thương mắt cá và dự kiến cần vài tháng mới trở lại.

Ngoài ra, Bernardo Silva sẽ bị treo giò ở trận Champions League kế tiếp nếu nhận thêm một thẻ vàng.

Haaland – người từng ghi 86 bàn sau 89 trận cho Dortmund – sẽ có dịp tái ngộ đội bóng cũ, nơi anh từng khiến Etihad bùng nổ với bàn thắng quyết định giúp Man City thắng 2-1 trước Dortmund năm 2022.

Về phía đội khách, Dortmund đón tin vui kép nơi hàng thủ khi Nico Schlotterbeck (ốm) và Niklas Süle (chấn thương ngón chân) đều đã bình phục và sẵn sàng thi đấu.

Như vậy, Dortmund chỉ còn thiếu Julien Duranville – cầu thủ trẻ đang hồi phục chấn thương vai – nhưng vốn dĩ anh cũng không nằm trong kế hoạch đá chính.

Sự trở lại của Schlotterbeck nhiều khả năng sẽ đẩy Aaron Anselmino (trung vệ mượn từ Chelsea) trở lại ghế dự bị, trong khi Jobe Bellingham, với hai kiến tạo ở trận gặp Copenhagen, có thể chiếm suất đá chính của lão tướng Pascal Gross ở tuyến giữa.

Đội hình dự kiến Man City vs Borussia Dortmund mới nhất

Manchester City:

Donnarumma; Nunes, Stones, Dias, Ait-Nouri; Gonzalez; Savinho, Reijnders, Foden, Doku; Haaland

Borussia Dortmund:

Kobel; Schlotterbeck, Anton, Bensebaini; Couto, Nmecha, Bellingham, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy

Nhận định bóng đá Man City vs Borussia Dortmund mới nhất

Bình thản tiến bước ở đấu trường châu Âu trong giai đoạn đầu mùa 2025–26, Manchester City của Pep Guardiola đã lần lượt đối đầu với ba đối thủ tên tuổi là Napoli, Monaco và Villarreal, giành được 7 điểm – một khởi đầu không thể xem thường.

Đội bóng áo xanh thành Manchester đánh bại Napoli và Villarreal cùng với tỷ số 2-0, xen giữa là trận hòa kịch tính 2-2 với Monaco. Tuy ghi được bàn trong cả ba trận, song tổng cộng chỉ 6 bàn thắng khiến họ trở thành đội ghi bàn ít nhất trong nhóm 12 đội dẫn đầu bảng xếp hạng.

Dù vậy, vị trí thứ 7 hiện tại vẫn đủ để City giành vé trực tiếp vào vòng 1/8, và thầy trò Guardiola cũng vừa lấy lại phong độ ở Premier League với hai chiến thắng 3-1 liên tiếp trước Swansea City và Bournemouth, sau khi để thua đau trên sân Aston Villa.

Ngôi sao Erling Haaland tiếp tục bùng nổ với cú đúp vào lưới Bournemouth, giúp anh gia nhập “câu lạc bộ bàn thắng đặc biệt” cùng hai huyền thoại của Liverpool, đồng thời đưa Man City trở lại top 2 Ngoại hạng Anh, dù vẫn kém Arsenal 6 điểm.

Trở lại với sân chơi châu Âu, Man City đang có chuỗi 11 trận thắng liên tiếp trên sân nhà trước các đội bóng Đức, và họ chưa từng thua Dortmund tại Etihad – thống kê mà Guardiola chắc chắn muốn kéo dài thêm vào đêm thứ Tư này.

Tuy nhiên, điều đó không hề dễ dàng khi nhìn vào phong độ ấn tượng của Borussia Dortmund tại Champions League mùa này. Đội bóng của Niko Kovac đang thể hiện sức mạnh tấn công khủng khiếp, khi ghi ít nhất 4 bàn trong mỗi trận từ đầu giải.

Sau trận hòa 4-4 trước Juventus và chiến thắng 4-1 trước Athletic Bilbao, Dortmund tiếp tục trút 4 bàn vào lưới Copenhagen ngay trên đất Đan Mạch, với cú đúp của Felix Nmecha cùng hai pha kiến tạo của Jobe Bellingham.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Dortmund ghi 4 bàn trong ba trận liên tiếp ở Cúp C1/Champions League. Tổng cộng 12 bàn thắng của họ là nhiều thứ hai giải đấu, chỉ kém PSG (13) và ngang bằng Bayern Munich.

Dù vậy, tại Bundesliga, Dortmund lại khá “tiết kiệm” bàn thắng: họ chỉ ghi 1 bàn trong ba trận liên tiếp gặp Koln, Frankfurt và Augsburg – nhưng chừng đó cũng đủ để thắng cả ba (trận gặp Frankfurt họ thắng trên chấm luân lưu ở Cúp Quốc gia sau khi hòa 1-1).

Á quân Champions League mùa 2023–24 cũng đang có phong độ sân khách tốt, ghi bàn trong cả ba chuyến làm khách mùa này, bao gồm 3 lần đến Etihad, dù cả hai lần gần nhất (2021 và 2022) họ đều thua 1-2.

Dự đoán tỉ số Man City vs Borussia Dortmund mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Man City vs Borussia Dortmund như sau:

Sportsmole: Man City 2-0 Borussia Dortmund

WhoScore: Man City 2-1 Borussia Dortmund

Man City 2-1 Borussia Dortmund Chúng tôi dự đoán: Man City 2-1 Borussia Dortmund

Xem trực tiếp Man City vs Borussia Dortmund khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Man City vs Borussia Dortmund trong khuôn khổ giải Champion League diễn ra vào lúc 3h00 ngày 6/11, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.