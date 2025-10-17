eMagazine KỶ NIỆM 95 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG VĂN PHÒNG CẤP ỦY (18/10/1930 - 18/10/2025): Chủ động, sáng tạo, tận tụy trong tham mưu, phục vụ cấp ủy Phát huy truyền thống 95 năm xây dựng và trưởng thành, hệ thống Văn phòng cấp ủy trong tỉnh, trong đó có Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An tiếp tục quyết tâm đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ.

Đồng chí Lê Văn Giáp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An

Phát huy truyền thống 95 năm xây dựng và trưởng thành, hệ thống Văn phòng cấp ủy trong tỉnh, trong đó có Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An tiếp tục quyết tâm đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ. Các hoạt động hướng tới góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng.

Cách đây tròn 95 năm, cùng với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930), bộ phận Văn phòng Trung ương Đảng được thành lập, đánh dấu mốc lịch sử quan trọng cho sự ra đời của hệ thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2025).

Trong hệ thống đó, Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An luôn giữ vững vai trò là “bộ tham mưu tổng hợp”, “cầu nối thông tin”, “trung tâm điều phối” của toàn hệ thống chính trị. Suốt 95 năm qua, trong mọi giai đoạn phát triển, dù trong kháng chiến hay thời kỳ đổi mới, hội nhập, đội ngũ cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tận tụy, trung thành, sáng tạo, thầm lặng cống hiến cho sự nghiệp chung của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà. Truyền thống ấy tiếp tục được phát huy mạnh mẽ trong giai đoạn hiện nay với những yêu cầu cao hơn về chất lượng, tiến độ và tính chuyên nghiệp. Trước khối lượng công việc ngày càng lớn, nhiều nhiệm vụ đột xuất, Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An luôn chủ động đổi mới tư duy, phương pháp, phong cách làm việc, hướng tới “khoa học - chính xác - kịp thời - hiệu quả” trong từng khâu công tác.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tài liệu Đại hội Đảng tỉnh. Ảnh: Mai Hoa Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với lãnh đạo, quản lý phòng Văn Tỉnh ủy về chuyển đổi số trong công tác văn phòng cấp ủy. Ảnh: Mai Hoa

Những năm qua, cùng với sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và phối hợp chặt chẽ của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; tập thể Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới tư duy, nội dung, phương pháp và phong cách làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu và từng bước chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, nâng cao chất lượng biên tập, tổng hợp, thẩm định văn bản.

Tập thể Văn phòng đã chủ động tham mưu xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và tổ chức thực hiện tốt Quy chế, Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; tham mưu nội dung và tổ chức hàng trăm kỳ họp, hội nghị, hội thảo, cuộc làm việc của lãnh đạo Tỉnh ủy, đảm bảo quy trình, chất lượng, tiến độ và tính khoa học. Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy kịp thời ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, chương trình, đề án quan trọng, phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.

Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An cũng tham mưu tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng, trong đó, có tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39, ngày 18/7/2023 về phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là một dấu mốc chiến lược, thể hiện năng lực, bản lĩnh và tầm nhìn cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng bộ tỉnh.

Chánh văn phòng Tỉnh ủy Lê Văn Giáp trao đổi với Trưởng phòng Tổng hợp về xử lý công việc chuyên môn. Ảnh: Mai Hoa Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy hội ý phát triển khai thực hiện nhiệm vụ đột xuất. Ảnh: Mai Hoa

Trong công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp, Văn phòng Tỉnh ủy chủ động hướng dẫn cho cơ sở xây dựng văn kiện, tổ chức lễ nghi, khánh tiết, phục vụ đại hội đúng quy định, trang trọng, tiết kiệm. Với tinh thần “3 bảo đảm”: Chính xác - chặt chẽ - hiệu quả, Văn phòng Tỉnh ủy có những đóng góp quan trọng trong tham mưu xây dựng Văn kiện Đại hội chất lượng, súc tích, chắt lọc được tinh hoa và trí tuệ tập thể, thể hiện rõ tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, khát vọng phát triển của Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An; đồng thời, bảo đảm văn kiện có tính hành động cao, với chương trình, giải pháp cụ thể để triển khai ngay sau Đại hội. Công tác tổ chức, phục vụ Đại hội được chuẩn bị chu đáo, khoa học, trang trọng, tiết kiệm, an toàn và hiệu quả - thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp và bản lĩnh của tập thể cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy.

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An cũng đang nỗ lực khẳng định tính chuyên nghiệp, tận tụy chu đáo, trách nhiệm trong phục vụ các hoạt động của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ban, ngành Trung ương và đoàn khách quốc tế tại Nghệ An. Từ năm 2020 đến nay, cơ quan đã đón tiếp, phục vụ 656 đoàn khách, trong đó, có 154 đoàn khách Trung ương và quốc tế, bảo đảm an toàn, chu đáo, trang trọng, thể hiện hình ảnh chuyên nghiệp của cơ quan tham mưu cấp ủy.

Mỗi sự kiện, mỗi cuộc họp, mỗi cuộc làm việc của lãnh đạo Tỉnh ủy đều mang dấu ấn thầm lặng nhưng chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ Văn phòng. Văn phòng cũng thường xuyên hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho hệ thống văn phòng cấp ủy cấp dưới, góp phần chuẩn hóa, đồng bộ quy trình, nâng cao tính chuyên nghiệp của toàn hệ thống văn phòng Đảng trong tỉnh.

Trong xu thế chuyển đổi số và cải cách hành chính mạnh mẽ, Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An là một trong những cơ quan tiên phong của hệ thống Đảng địa phương trong ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành. Hiện 100% cán bộ, công chức của Văn phòng sử dụng thành thạo các phần mềm nghiệp vụ; hệ thống iOffice, chữ ký số, lịch công tác điện tử, quản lý văn bản mật... bảo đảm an toàn, nhanh gọn và chính xác. Từ khâu xin ý kiến, xử lý, ký số, phát hành văn bản đến hội nghị trực tuyến đều được số hóa, tạo bước chuyển mạnh mẽ hướng tới mô hình “Văn phòng điện tử - cơ quan số - văn phòng thông minh”.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy kiểm tra hoạt động trung tâm dữ liệu của tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Cán bộ Phòng Tài chính, Văn phòng Tỉnh kiểm tra hồ sơ lưu trữ quyết định ngân sách Đảng. Ảnh: Mai Hoa

Công tác biên tập, soạn thảo và thẩm định văn bản được thực hiện chặt chẽ, đúng thể thức, đảm bảo tính thống nhất, chính xác cao. Mỗi năm, Văn phòng tiếp nhận và phát hành hàng chục nghìn văn bản đến - đi; duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo với Trung ương, các ban Đảng và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, bảo đảm thông tin thông suốt trong chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy.

Công tác lưu trữ - bảo quản hồ sơ được tổ chức khoa học, phục vụ hiệu quả nhu cầu tra cứu. Đặc biệt, Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Nghệ An trở thành kênh truyền thông chính thống, hấp dẫn, thu hút lượng truy cập lớn, góp phần lan tỏa chủ trương, nghị quyết của Đảng và quảng bá hình ảnh, thành tựu của tỉnh Nghệ An đến đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Công tác Văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ Văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng... cho nên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật, để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”.

Lời dạy của Người cách đây hơn 7 thập kỷ vẫn còn nguyên giá trị trong giai đoạn hiện nay, khi hệ thống chính trị vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, đòi hỏi hệ thống Văn phòng cấp ủy càng nâng cao hơn chất lượng, nhanh hơn trong xử lý công việc; chính xác hơn trong thông tin; chuyên nghiệp hơn trong tổ chức; sáng tạo hơn trong tham mưu. Đó vừa là thách thức, vừa là cơ hội để đội ngũ cán bộ Văn phòng cấp ủy khẳng định năng lực, bản lĩnh và vai trò không thể thay thế trong công tác lãnh đạo của Đảng.

Trước yêu cầu đó, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và sự phối hợp chặt chẽ của các ban Đảng, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An tiếp tục đặt ra quyết tâm đoàn kết, nỗ lực, đổi mới tư duy, phương thức làm việc, khẳng định vai trò tham mưu tổng hợp chiến lược, là “trái tim” của bộ máy lãnh đạo Đảng bộ tỉnh. Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng chuyên nghiệp, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, tinh thông nghiệp vụ, thành thạo công nghệ, tận tâm và chu đáo trong công việc.

Cán bộ Phòng Tài chính, Văn phòng Tỉnh ủy rà soát, tổng hợp, tham mưu dự toán ngân sách năm 2026. Ảnh: Mai Hoa Cán bộ văn thư - lưu trữ Văn phòng Tỉnh ủy in ấn tài liệu. Ảnh: Mai Hoa

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hoạt động, hướng tới mô hình Văn phòng điện tử, tích hợp liên thông dữ liệu giữa các cơ quan Đảng - Nhà nước - Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội. Xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương, chuyên nghiệp, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, công chức. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương, điều hòa, điều phối hiệu quả chương trình công tác của Tỉnh ủy, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh.

Mỗi cán bộ Văn phòng hôm nay không chỉ là người phục vụ cấp ủy, mà còn là người đồng hành, người truyền tải thông tin chính xác, người kết nối trí tuệ, góp phần hiện thực hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đi vào cuộc sống, sớm đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá và cực tăng trưởng tầm quốc gia trong giai đoạn 2025 - 2030.