Làm rõ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia ở huyện Con Cuông

(Baonghean.vn) - Thông tin về vụ việc phá rừng, đánh người ở xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu được Báo Nghệ An điện tử đăng tải ngày 13/3/2023 tại bài viết "Nhức nhối vụ phá rừng, đánh người ở Quỳnh Châu".

(Baonghean.vn) - Sáng 17/3, Tổng cục Thuế tổ chức Lễ Công bố quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về công tác cán bộ tại tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Do mực nước sông Lam xuống thấp, các trạm bơm không hoạt động được làm trên 1.000 ha lúa của các huyện Thanh Chương và Đô Lương có nguy cơ chết do hạn, UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn thống nhất phương án điều tiết lưu lượng các hồ chứa thủy điện: Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê.