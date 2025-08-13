Thứ Tư, 13/8/2025
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/8

Nguyên Nguyên - Hữu Quân 13/08/2025 19:20

Nghệ An trọng thể kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng CAND và 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ; Không đánh thuế chồng thuế đối với đất đai; Vụ án 'Gà lôi trắng': Bị cáo Thái Khắc Thành được trở về nhà, cấm đi khỏi nơi trú... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Sáng 13/8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và Công an tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

bna_11_dsc0250.jpg
Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ trao Bức trướng tặng Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 13/8, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chủ trì Hội nghị duyệt Đại hội đảng bộ các xã: Tương Dương, Môn Sơn, Cam Phục.

bna__dsc0704.jpg
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chủ trì Hội nghị duyệt Đại hội đảng bộ các xã: Tương Dương, Môn Sơn, Cam Phục. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 13/8, tại Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từ điểm cầu Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kết nối trực tuyến với lãnh đạo xã Nga My, tỉnh Nghệ An để nghe báo cáo kết quả triển khai giai đoạn 2021 - 2025 và một số đề xuất cho giai đoạn 2026 - 2030.

bna_img_7718.jpg
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 13/8, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Dân tộc và Tôn giáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành trong thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 13/8, Đảng bộ phường Vinh Hưng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn phát triển 5 năm tới. Cùng ngày, các Đảng bộ: Phường Tân Mai, xã Anh Sơn, xã Nghĩa Đồng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

30
Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh, Tổ trưởng Tổ công tác số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ phường Vinh Hưng khoá I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: Mai Hoa

* Không đánh thuế chồng thuế đối với đất đai. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp trực tuyến lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi được tổ chức sáng 13/8.

Lấy ý kiến luật đất đai-6
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

* Theo thông tin từ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An, do vướng quy định của Luật Đất đai năm 2024 nên 16 khu quy hoạch đấu giá để khai thác quỹ đất theo kế hoạch của tỉnh năm 2025 chưa thể triển khai.

đấu giá 2
Khu đấu giá đất tại xã Nghi Trung (cũ) nay là xã Nghi Lộc. Ảnh: Nguyễn Hải

* Sau bao năm chờ đợi, cây cầu Đò Cung nối liền hai bờ sông Lam giữa xã Cát Ngạn (huyện Thanh Chương cũ) và xã Thuần Trung (huyện Đô Lương cũ) chính thức thông tuyến.

van truong 1
Từ ngày 12/8, cầu Đò Cung chính thức thông xe. Ảnh: Văn Trường

* Ngày 13/8, lãnh đạo VKSND tỉnh Hưng Yên cho biết, bị cáo Thái Khắc Thành vừa được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm.

533215546_1157421459768420_7834263743931932386_n.jpg
Thái Khắc Thành được trở về gia đình ở Thịnh Sơn, Nghệ An. Ảnh PV

      Thời sự
      Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/8

