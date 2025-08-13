Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/8
* Sáng 13/8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và Công an tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).
* Chiều 13/8, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chủ trì Hội nghị duyệt Đại hội đảng bộ các xã: Tương Dương, Môn Sơn, Cam Phục.
* Sáng 13/8, tại Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từ điểm cầu Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kết nối trực tuyến với lãnh đạo xã Nga My, tỉnh Nghệ An để nghe báo cáo kết quả triển khai giai đoạn 2021 - 2025 và một số đề xuất cho giai đoạn 2026 - 2030.
* Chiều 13/8, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Dân tộc và Tôn giáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành trong thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
* Sáng 13/8, Đảng bộ phường Vinh Hưng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn phát triển 5 năm tới. Cùng ngày, các Đảng bộ: Phường Tân Mai, xã Anh Sơn, xã Nghĩa Đồng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
* Không đánh thuế chồng thuế đối với đất đai. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp trực tuyến lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi được tổ chức sáng 13/8.
* Theo thông tin từ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An, do vướng quy định của Luật Đất đai năm 2024 nên 16 khu quy hoạch đấu giá để khai thác quỹ đất theo kế hoạch của tỉnh năm 2025 chưa thể triển khai.
* Sau bao năm chờ đợi, cây cầu Đò Cung nối liền hai bờ sông Lam giữa xã Cát Ngạn (huyện Thanh Chương cũ) và xã Thuần Trung (huyện Đô Lương cũ) chính thức thông tuyến.
* Ngày 13/8, lãnh đạo VKSND tỉnh Hưng Yên cho biết, bị cáo Thái Khắc Thành vừa được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm.