Xây dựng Đảng Đảng bộ xã Nghĩa Đồng (Nghệ An) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 Sáng 13/8, Đảng bộ xã Nghĩa Đồng (Nghệ An) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; huy động tối đa các nguồn lực, đoàn kết xây dựng xã Nghĩa Đồng phát triển nhanh, bền vững".

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Lê Đình Lý - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cùng 239 đại biểu chính thức đại diện cho 872 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Xuân Hoàng



Nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực

Xã Nghĩa Đồng được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Bình Hợp và xã Nghĩa Đồng cũ thuộc huyện Tân Kỳ trước đây, có diện tích 72,43 km² và dân số hơn 20 nghìn người, với 35 tổ chức đảng, tổng số 872 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2020 -2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Nghĩa Đồng đã đoàn kết khắc phục khó khăn, nỗ lực, phấn đấu đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Xuân Hoàng



Theo đó, công tác xây dựng Đảng thường xuyên được chú trọng; hệ thống chính trị được củng cố; hoạt động chính quyền có nhiều đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Thực - Bí thư Đảng uỷ xã Nghĩa Đồng phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Xuân Hoàng

Tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 1.079 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 61,7 triệu đồng/năm, cao hơn so với mục tiêu đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nông nghiệp chuyển sang sản xuất hàng hóa, dịch vụ thương mại phát triển nhanh, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp mở rộng quy mô.

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự đại hội. Ảnh: Xuân Hoàng



Đặc biệt, lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng toàn diện (sau sáp nhập, Nghĩa Đồng nhanh chóng xây dựng hệ thống chính trị gồm 35 tổ chức Đảng và 872 đảng viên). Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng không ngừng được nâng lên. Công tác phát triển đảng viên, kiểm tra, giám sát, dân vận, cải cách hành chính... được quan tâm thực hiện.

Các mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” bước đầu phát huy hiệu quả. Vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội dần rõ nét.

Đoàn chủ tịch điều hành của đại hội. Ảnh: Xuân Hoàng

Một trong những dấu ấn nổi bật của Nghĩa Đồng trong nhiệm kỳ qua chính là phong trào xây dựng nông thôn mới. Cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế được đầu tư đồng bộ. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” lan tỏa rộng khắp, tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống Nhân dân. Đến cuối năm 2024, có 13/21 xóm đạt danh hiệu “Làng văn hóa”, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt hơn 92%.

Đồng chí Nguyễn Thị Tú Hương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã trình bày Báo cáo chính trị tại đại hội. Ảnh: Xuân Hoàng

Phấn đấu xây dựng xã Nghĩa Đồng phát triển nhanh, bền vững

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nghĩa Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đánh dấu thời kỳ phát triển mới, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm và khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên, quân và dân toàn xã.

Với tinh thần: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Nghĩa Đồng phấn đấu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế; phát huy sức mạnh toàn dân để xã phát triển nhanh, bền vững.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Xuân Hoàng

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những thành quả quan trọng mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Nghĩa Đồng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, đồng chí bày tỏ tin tưởng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nghĩa Đồng trong nhiệm kỳ mới sẽ đoàn kết, sáng tạo, phát huy truyền thống quê hương để hoàn thành thắng lợi mục tiêu đã đề ra.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết đại hội. Ảnh: Xuân Hoàng

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam đề nghị, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nghĩa Đồng nhiệm kỳ 2025 – 2030 cần xác định tập trung thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Xuân Hoàng

Trước hết, xã tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới tư duy, nâng cao hiệu lực quản lý, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Chính quyền địa phương sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công khai minh bạch các thủ tục, giải quyết kịp thời kiến nghị của nhân dân.

Trong lĩnh vực kinh tế, xã chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, đẩy mạnh liên kết tiêu thụ sản phẩm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Về xây dựng nông thôn mới, Nghĩa Đồng tiếp tục huy động mọi nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, y tế, hệ thống điện, nước sạch và vệ sinh môi trường.

Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, xã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; phát triển giáo dục – đào tạo, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.

Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ngay sau Đại hội, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, chi bộ cần khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả theo nguyên tắc “rõ việc, rõ người, rõ thời gian, rõ nguồn lực, rõ kết quả”.

Các đồng chí: Ngọc Kim Nam - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Lê Đình Lý - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng 21 đồng chí được chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ xã Nghĩa Đồng nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Xuân Hoàng

Đại hội thông qua Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 -2030 gồm 21 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 9 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Nghĩa Đồng gồm 4 đồng chí.