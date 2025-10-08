Xây dựng Đảng Đoàn kết, đổi mới tư duy, xây dựng quê hương Nghĩa Đồng giàu đẹp hơn Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nghĩa Đồng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 dự kiến sẽ được diễn ra vào ngày 12/8 tới. Với phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội không chỉ là mốc son lịch sử sau khi sáp nhập địa giới hành chính, mà còn là biểu tượng cho sức mạnh đoàn kết, đổi mới tư duy, khát vọng vươn lên.

Tạo nền tảng cho tương lai

Những ngày này, trở lại mảnh đất quen thuộc xã Nghĩa Đồng (thuộc huyện Tân Kỳ cũ) trong không khí rộn ràng chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới, chứng kiến trên khắp các tuyến đường cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu rạng rỡ sắc màu. Từ trụ sở Đảng ủy, UBND xã đến từng thôn, xóm, dấy lên không khí thi đua sôi nổi, tinh thần đoàn kết của cán bộ, đảng viên và nhân dân hiện rõ, tạo nên niềm tin và kỳ vọng về một chặng đường phát triển mới sau sáp nhập.

Công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã Nghĩa Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã được trang hoàng trên các trục đường. Ảnh: XH

Ông Nguyễn Hữu Long - một đảng viên ở xóm 10 xã Nghĩa Đồng nói: “Từ mấy hôm nay, xóm tổ chức nhiều hoạt động hướng về Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030. Chúng tôi kỳ vọng nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tranh thủ tốt các nguồn đầu tư, nhất là cho hạ tầng giao thông, thủy lợi và các mô hình kinh tế mới. Đồng thời, tạo việc làm để nâng cao đời sống cho nhân dân...”.

Các xóm chỉnh trang đường giao thông chào mừng đại hội Đảng bộ xã Nghĩa Đồng. Ảnh: XH

Xã Nghĩa Đồng được sáp nhập với xã Bình Hợp (thuộc huyện Tân Kỳ cũ) để thành lập xã mới, với diện tích 72,43 km² và dân số hơn 20 nghìn người.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, toàn xã đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng: Tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 1.079 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 61,7 triệu đồng/năm, cao hơn so với mục tiêu đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nông nghiệp chuyển sang sản xuất hàng hóa, dịch vụ thương mại phát triển nhanh, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp mở rộng quy mô.

Thu dọn vệ sinh môi trường trên các trục đường, hướng đến chào mừng đại hội Đảng bộ xã Nghĩa Đồng nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: XH

Đặc biệt, lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng toàn diện (sau sáp nhập, Nghĩa Đồng nhanh chóng xây dựng hệ thống chính trị gồm 35 tổ chức Đảng và 872 đảng viên). Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng không ngừng được nâng lên. Công tác phát triển đảng viên, kiểm tra, giám sát, dân vận, cải cách hành chính...

Các mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” bước đầu phát huy hiệu quả. Vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội dần rõ nét.

Phong trào xây dựng NTM của xã Nghĩa Đồng được khơi dậy trong nhiều năm qua. Ảnh: XH

Một trong những dấu ấn nổi bật của Nghĩa Đồng trong nhiệm kỳ qua chính là phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM). Cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế được đầu tư đồng bộ (trước sáp nhập, xã Bình Hợp cũ đã đạt chuẩn nông thôn mới, còn Nghĩa Đồng cũ đạt chuẩn NTM nâng cao). Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” lan tỏa rộng khắp, tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống Nhân dân. Đến cuối năm 2024, có 13/21 xóm đạt danh hiệu “Làng văn hóa”, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt hơn 92%.

Y, bác sĩ của Trạm Y tế xã Nghĩa Đồng chăm sóc swacs khỏe ban đầu cho Nhân dân. Ảnh: XH

Công tác y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe được quan tâm đúng mức. Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt 98%, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi giảm còn 10,5%. Chất lượng giáo dục được duy trì ở tốp đầu của huyện cũ. Các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, hỗ trợ người có công, hộ nghèo được triển khai hiệu quả. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh tiếp tục giữ vững.

Xây dựng Nghĩa Đồng phát triển bền vững

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Nghĩa Đồng xác định rõ quan điểm phát triển với tinh thần đổi mới, hội nhập, phát huy nội lực và khơi dậy khát vọng phát triển.

Mục tiêu đến năm 2030 là: Tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân đạt 10-12%/năm; Thu nhập bình quân đầu người từ 85-90 triệu đồng/năm; Thu ngân sách từ 6 - 8 tỷ đồng; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh sang công nghiệp - dịch vụ; Xây dựng 2–3 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên; Tỷ lệ đường cấp xã trên địa bàn được cứng hóa 100% và tỷ lệ đường cấp xã có điện chiếu sáng đạt 50% trở lên; Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm: 0,02 - 0,05%; Bảo đảm an sinh xã hội…

Cổng làng Sẻ, xã Nghĩa Đồng vừa được xây mới, bằng nguồn vốn xã hội hóa. Ảnh: XH

Đồng chí Nguyễn Văn Thực - Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Đồng cho rằng: Để thực hiện các mục tiêu trên, Đảng bộ xã xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược. Cụ thể của 3 khâu đột phá, đó là:

Thứ nhất, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ. Triển khai công tác cải cách hành chính theo hướng toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cơ quan hành chính; góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã.

Không khí chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ xã Nghĩa Đồng khóa I, nhiệm Kỳ 2025 - 2030 đã sẵn sàng. Ảnh: XH

Nâng cao vai trò chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội, người dân, doanh nghiệp đối với công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ.

Thực hiện kịp thời, có hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Đề án chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2030 với những giải pháp phù hợp, như: Phát triển nền tảng cho chuyển đổi số; phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số... Phấn đấu hàng năm chỉ số cải cách hành chính và chỉ số năng lực cạnh tranh của xã đứng trong tốp khá của tỉnh.

Mô hình nuôi lươn trong bể xi măng của ông Phan Kế Toại ở xóm 3, xã Nghĩa Đồng. Ảnh: XH

Thứ hai, tập trung thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường kết nối, phát huy mọi nguồn lực để hoàn thiện hệ thống giao thông, thủy lợi, trường học, thiết chế văn hóa, cảnh quan môi trường; trong đó chú trọng kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm, có tính kết nối, lan tỏa, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã. Xây dựng quy hoạch và tăng cường huy động các nguồn lực để hoàn thiện đầu tư hạ tầng các khu dân cư mới, kết nối hạ tầng thương mại, dịch vụ, du lịch theo hướng tập trung, hiện đại để tạo quỹ đất mời gọi, thu hút đầu tư. Mật ong, một trong những sản phẩm OCOP của xã Nghĩa Đồng. Ảnh: XH Thứ ba, xây dựng nguồn lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đó là: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là lao động trẻ và cán bộ cơ sở, gắn với đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu sử dụng tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn, vùng phụ cận và trong tỉnh. Chú trọng, đào tạo đội ngũ công chức, viên chức, người lao động có phẩm chất chính trị tốt, tinh thông nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao, đạo đức công vụ tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đất đai, khoáng sản, mặt nước, tài nguyên rừng và nguồn lao động tại chỗ để thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu lao động trong các ngành, lĩnh vực. Chú trọng huy động nguồn lực trong dân để đầu tư phát triển theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, phấn đấu thành lập mới 01 HTX và 8 - 10 doanh nghiệp. Một góc xã Nghĩa Đồng hôm nay. Ảnh: XH

Tinh thần Đại hội Đảng bộ xã Nghĩa Đồng lần thứ nhất này được lan tỏa mạnh mẽ trong mọi tầng lớp Nhân dân. Từ cấp ủy đến hệ thống chính trị cơ sở đều đồng lòng, quyết tâm vì mục tiêu đưa xã nhà phát triển với phương châm “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; nêu cao tinh thần đoàn kết, huy động tối đa các nguồn lực; xây dựng xã Nghĩa Đồng phát triển nhanh, bền vững”.

Một chặng đường mới đang mở ra với Nghĩa Đồng để vững bước trên hành trình phát triển quê hương giàu đẹp, văn minh.