Xã hội Làm rõ trách nhiệm trong vụ chi trả tiền tuất sai đối tượng ở huyện Quỳnh Lưu Hơn 1 tháng sau khi Báo Nghệ An có bài phản ánh, các cơ quan liên quan đã có cuộc làm việc với người dân. Trong đó, lãnh đạo Bưu điện huyện Quỳnh Lưu cho biết, đơn vị đã kỷ luật nhân viên bưu tá làm giả chữ ký để nhận tiền tuất sai đối tượng suốt 9 năm qua.

Đã thu hồi tiền chi trả sai

Ngày 8/1, một lãnh đạo UBND xã Bình Sơn (Quỳnh Lưu) cho biết, địa phương vừa có cuộc làm việc với Tổ công tác của các ngành Bưu điện và Bảo hiểm xã hội liên quan đến việc chi trả tiền tuất sai đối tượng. Động thái này diễn ra sau hơn 1 tháng Báo Nghệ An có bài phản ánh “Bất thường quanh vụ chi trả tiền tuất sai đối tượng ở Quỳnh Lưu”, đăng tải ngày 27/11.

Cuộc làm việc để làm rõ trách nhiệm của các bên còn có các cán bộ liên quan và đại diện gia đình bà Trần Thị Thắng (84 tuổi, trú xã Quỳnh Ngọc, nay sáp nhập thành xã Bình Sơn).

Chồng bà Thắng là giáo viên về hưu, đã mất từ tháng 9/2015. Kể từ đó, gia đình cho biết, không hề biết gì về chế độ tiền tuất hàng tháng. Nhưng đến ngày 20/9/2024, con trai bà Thắng, anh Ngô Văn Hải bất ngờ nhận được thông báo ra UBND xã Quỳnh Ngọc để làm thủ tục nhận tiền tuất hàng tháng qua thẻ ATM.

Sau khi nhờ cán bộ chính sách xã rà soát hồ sơ, anh Hải mới biết có danh sách tiền tuất của bố anh. Tuy nhiên, người nhận tiền suốt 9 năm qua lại là ông Trịnh Ngọc Hòa - cán bộ bưu tá, thuộc Bưu điện huyện Quỳnh Lưu. Trong hồ sơ nhận tiền, ông Hòa nhiều lần ký tên là “Thắng”, nhưng cũng có khi ký đúng với tên của ông. Tổng số tiền ông Hòa đã nhận suốt 9 năm qua là hơn 78,7 triệu đồng.

Giấy ủy quyền do ông Hòa tự làm. Ảnh: Tiến Hùng

Tại cuộc làm việc mới đây, ông Hồ Ngọc Hoàng - Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Sơn cho biết, vào thời điểm làm hồ sơ hưởng chế độ tuất cho trường hợp này vào năm 2015, ông đang là Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Ngọc, và là người trực tiếp xác nhận vào tờ khai thân nhân. “Khi làm việc với cơ quan chức năng, tôi cũng đã nhận lỗi của mình về sai sót này. Trước đây, việc xác nhận giấy ủy quyền cũng chỉ ký chứ không đối chiếu đầy đủ”, ông Hoàng thừa nhận và cho biết, trước đây đã từng đề nghị anh Hải rút đơn tố cáo đã gửi cho các cơ quan và yêu cầu ông Hòa ra xin lỗi gia đình.

“Tại cuộc làm việc này, mong gia đình thông cảm với sai sót của chính quyền địa phương. Nên xem xét tình cảm con người, theo tôi anh Hải và gia đình bỏ qua cho ông Hòa. Về trách nhiệm xử lý ông Hòa như thế nào thuộc về cơ quan quản lý trực tiếp là Bưu điện. Cá nhân tôi công khai xin lỗi bà Trần Thị Thắng và gia đình, mong muốn tại cuộc làm việc này mọi khúc mắc được tháo gỡ”, ông Hoàng trình bày.

Còn bà Nguyễn Thị Hải Anh - Giám đốc Bưu điện Quỳnh Lưu cho biết, đã làm việc với nhân viên và ông Hòa cũng đã nhận lỗi sai, đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm nộp lại khoản tiền đã nhận suốt 9 năm qua cho Bảo hiểm xã hội. Vì vậy, không đề nghị bà Thắng và gia đình nộp số tiền phải thu hồi. Hiện nay, ông Hòa đã nộp đủ hơn 78,7 triệu đồng. “Phía Bưu điện huyện Quỳnh Lưu nhận sai sót về công tác quản lý chi trả. Đã có hình thức kỷ luật khiển trách ông Hòa trước toàn bộ cơ quan. Bưu điện Quỳnh Lưu công khai xin lỗi bà Trần Thị Thắng và gia đình về șai sót trong chi trả chế độ tuất hàng tháng, mong muốn anh Hải và gia đình thông cảm và rút đơn”, bà Hải Anh nói tại cuộc làm việc.

Tương tự, ông Trịnh Ngọc Hòa cho biết, bản thân ông đã nhận sai và đến gia đình anh Hải để xin lỗi, mong rút đơn. “Về phía vợ tôi đã có những lời nói không hay với gia đình anh Hải, tôi cũng đã xin lỗi nhưng không được anh Hải chấp nhận. Tại cuộc làm việc hôm nay mong anh Hải xem xét lại. Gia đình chúng tôi đã khắc phục hậu quả đầy đủ. Số tiền đó tôi cũng đã nộp lại toàn bộ cho cơ quan BHXH, tôi hứa gia đình không phải chịu trách nhiệm nộp lại số tiền này”, ông Hòa trình bày.

Anh Ngô Văn Hải cầm tập hồ sơ liên quan vụ việc. Ảnh: Tiến Hùng

Cơ quan công an vào cuộc

Trao đổi với phóng viên, ông Hồ Ngọc Hoàng - nay là Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Sơn cho biết, sau khi Báo Nghệ An phản ánh, Công an huyện Quỳnh Lưu cũng đã vào cuộc, mời những người liên quan lên làm việc. “Cơ quan công an cũng đã xuống làm việc với tôi. Tôi cũng thừa nhận sai sót khi ký xác nhận mà không xem xét kỹ hồ sơ. Tuy nhiên, tôi không có vụ lợi trong vụ việc này. Đó chỉ là do sai sót”, ông Hoàng nói.

Trong tờ khai để được hưởng chế độ tiền tuất hàng tháng có xác nhận của ông Hồ Ngọc Hoàng ký vào ngày 1/10/2015 thể hiện bà Thắng “làm nông nghiệp và có thu nhập hàng tháng là 300.000 đồng”. Trong khi đó, bà Thắng từng làm y tá xã, thời điểm chồng mất đang được hưởng chế độ hưu xã với số tiền 1,285 triệu đồng/tháng. Lúc này, mức lương tối thiểu vùng là 1,150 triệu đồng/tháng. Với số tiền lương hưu cao hơn mức lương tối thiểu đó, nên theo quy định bà Thắng không được hưởng tiền tuất của chồng.

Tuy nhiên, ông Trịnh Ngọc Hòa vẫn làm sai hồ sơ để trình lên UBND xã và sau đó được ông Hồ Ngọc Hoàng ký xác nhận. Ngoài ra, ông Hòa sau đó còn giả chữ ký trong giấy ủy quyền về việc bà Thắng ủy quyền cho ông nhận tiền tuất. Các giấy ủy quyền này được làm rất sơ sài, với rất nhiều lỗi nhưng vẫn được chính quyền địa phương ký xác nhận để ông Hòa lĩnh tiền tuất.

Bà Thắng khẳng định không biết gì về chế độ tiền tuất sau khi chồng mất. Ảnh: Tiến Hùng

Trước đó, như Báo Nghệ An đã phản ánh, gia đình bà Trần Thị Thắng nhiều tháng nay luôn thấp thỏm lo âu, vì không biết lấy tiền đâu để trả lại cho Nhà nước sau khi chính quyền địa phương cho rằng, bà thuộc trường hợp hưởng tiền tuất của chồng không đúng quy định. Vì thế, bà buộc phải chịu trách nhiệm nộp lại số tiền đã hưởng sai sau khi chồng qua đời từ tháng 10/2015 cho đến nay. Trong khi đó, bà khẳng định không hề biết đến chế độ này.

Sau khi con trai bà làm đơn tố cáo, chiều cùng ngày, ông Trịnh Ngọc Hòa đến tận giường bà Thắng, đưa sổ nhận tiền tuất cho bà và dặn. “Bà cầm sổ giờ có tiền rồi, ai có hỏi thì bà nói hàng tháng nhận đầy đủ nhớ chưa... Bà giúp cháu với không thì cháu bị đuổi việc”. Ngoài sổ nhận tiền tuất, ông Hòa còn đưa cho bà 1,5 triệu đồng. “Đến lúc này, thì chúng tôi mới nhìn thấy cái sổ nhận tiền tuất này”, anh Ngô Văn Hải cho biết

Chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan sau đó cũng đã có cuộc làm việc với gia đình bà Thắng và ông Trịnh Ngọc Hòa. Tuy nhiên, trong biên bản kết luận sau cuộc làm việc, ông Hồ Ngọc Hoàng - lúc đó đang là Chủ tịch UBND xã Quỳnh Ngọc kết luận, việc bà Thắng được hưởng chế độ tiền tuất của chồng là không đúng quy định, vì thời điểm chồng bà mất, bà Thắng được hưởng lương hưu địa phương cao hơn mức lương cơ sở. Chính vì vậy, bà Thắng phải chịu trách nhiệm nộp lại số tiền đã hưởng sai chế độ tuất hàng tháng từ tháng 10/2015 đến nay, khi có quyết định của Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An. Ngoài ra, cũng trong biên bản này, ông Hoàng còn giao trách nhiệm cho ông Hòa và bà Thắng “ổn định tình hình không trao đổi với người ngoài và làm mất trật tự tại khu vực, nếu ai sai người đó chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật”. Ông Hoàng còn đề nghị trong biên bản, anh Ngô Văn Hải phải xin rút đơn mà anh đã gửi cho các cấp khi đã làm việc xong.