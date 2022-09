Lan toả phong trào học tập và làm theo Bác

(Baonghean.vn) - Trong vòng 3 giờ đồng hồ tối hôm qua (19h/28/9 - 22h/28/9), tại khu vực Nghệ An – Hà Tĩnh đã có mưa vừa đến mưa to, nguy cơ sạt lở đất và ngập rất lớn.

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của cơn bão Noru, đã xảy ra mưa to và gió lớn trên diện rộng ở địa bàn tỉnh. Công an Nghệ An đã huy động lực lượng ứng trực 100% để sẵn sàng đảm bảo an toàn cho người dân.